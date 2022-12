Druckfrisch aus dem Kirchheim-Verlag: Honigsüßer Typ No. 1

– so nennt Andrea Mühlen ihren Diabetes. Abgeleitet von der medizinischen Fachbezeichnung „Diabetes mellitus“, die so viel wie „honigsüßer Ausfluss“ bedeutet. 1982 wird bei ihr die Stoffwechselerkrankung Typ-1-Diabetes festgestellt. Da war sie 13 Jahre alt. Welche Herausforderungen diese lebensverändernde Diagnose mit sich bringt und wie es sich anfühlt, plötzlich rund um die Uhr mit einem unerwünschten Begleiter leben zu müssen, beschreibt sie authentisch und unterhaltsam in ihrer Autobiografie. Ihre Geschichte schildert den Umgang mit der chronischen Erkrankungen in verschiedenen Lebenssituationen sowie die dazugehörigen Höhen und Tiefen.Mit der Veröffentlichung ihrer Lebensgeschichte möchte die Autorin Leserinnen und Lesern zeigen, wie glücklich und erfüllt ein Leben mit einer chronischen Erkrankung wie Diabetes sein kann. Das Ergebnis ist ein spannendes Buch das Mut macht und inspiriert – abgerundet durch Fachinformationen des Diabetologen Dr. Hansjörg Mühlen.„Honigsüßer Typ No. 1“ ist im Kirchheim-Verlag erschienen und im Kirchheim-Shop sowie überall im Buchhandel erhältlich.Eine spannende Reise durch ein erfülltes Leben mit Diabetes1. Auflage 2022279 SeitenBroschiert ­ 17,90 EuroE-Book ­ 14,99 EuroISBN 978-3-87409-751-2Nach ihrem Lehramtsstudium in Münster absolvierte Andrea Mühlen ihr Referendariat in Solingen und lernte während dieser Zeit ihren heutigen Ehemann und Diabetologen Dr. Hansjörg Mühlen kennen. Gemeinsam zogen sie nach Moers an den Niederrhein. An einer Grundschule in Alpen bekam sie ihre erste Stelle. Nach der Geburt ihrer Söhne und einer längeren Erziehungspause wechselte sie an eine Grundschule in Moers, wo sie auch heute noch am liebsten Deutsch und Musik unterrichtet. Schon immer hat sie gerne geschrieben und viele Tagebücher gefüllt. Seit ihrem 13. Lebensjahr ist sie an Diabetes mellitus Typ 1 erkrankt und hat in den folgenden vierzig Jahren unterschiedliche Erfahrungen mit ihm machen müssen und viele Entwicklungen im Diabetesmanagement und in der Diabetes-Technologie erlebt. In ihrer Freizeit liest sie gerne, spielt Querflöte, geht mit ihrem Hund auf lange Spaziergänge oder Radtouren und plant Urlaubsreisen am liebsten für die ganze Familie.Verlag Kirchheim + Co GmbHCarina Herrmann, Buch-MarketingWilhelm-Theodor-Römheld-Straße 14, 55130 MainzTel. 06131/96070-0 | E-Mail: info@kirchheim-verlag.de Gerne senden wir Ihnen ein Rezensionsexemplar zu. Bitte lassen Sie uns bei Veröffentlichung einen Beleg zukommen.