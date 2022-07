Die neue Diabetes Schulungs-Lounge ist da!

WICHTIG! Alle analogen Medien gelten weiterhin. Alle Schulungskoffer (neue Bezeichnung: Anwenderboxen) haben weiter ihre Berechtigung und werden auch verfügbar bleiben. Der Umstieg auf das digitale Angebot ist optional.

Erwerb einmaliger Updates-on-Demand zu einem einzelnen Programm.

Der Vorteil: aktuelle Folien ohne Kauf eines neuen Koffers. Buchung eines Programmpakets (Bundle) in einem Lizenzmodell.

Der Vorteil: voller Zugriff auf die DSL und alle Informationen rund um die Schulung.

Inhalt Bundle Typ-1-Diabetes: PRIMAS, INPUT und HyPOS.

Inhalt Bundle Typ-2-Diabetes: MEDIAS 2-Programme (BASIS, BOT+SIT+CT und ICT) sowie die Strukturierte Geriatrische Schulung (SGS).

Digital: an jedem Ort einfach und schnell verfügbar.

Flexibel: einzelne Folien aus den anderen Programmen eines Bundles können importiert werden; Präsentationen innerhalb eines Programms können individuell zusammengestellt und abgespeichert werden.

Aktuell: Inhalte sind immer leitliniengerecht und auch auf dem technisch neuesten Stand. Die jeweils aktuelle Version kann über die Cloud heruntergeladen werden – ohne zusätzliche Kosten.

zusätzliche Kosten. Zusätzliche Folien oder Module zu besonderen Themen können gesondert angeboten werden und gefährden nicht die Zertifizierung eines akkreditierten Programms.

Auf Fortschritte in der Diabetologie kann schnell reagiert und entsprechende Folien dazu direkt über die Cloud zur Verfügung gestellt werden. Dieses Zusatzmaterial ist allerdings unabhängig der akkreditierten Programme zu sehen.

Informationen rund um die Schulung (z. B. auch zur Videoschulung).

Informationen rund um die Abrechnung.

Zusatzmaterial wie Einladungsflyer für die Schulung.

Bonusmaterial wie nicht-zertifizierte Programme oder Videos.

Praxistipps für die digitale Schulung.

Zukünftig ist auch eine Community speziell für Schulungskräfte geplant (eine entsprechende Umfrage für Schulungskräfte zum Aufbau bzw. der Gestaltung der Community findet aktuell auf der Website statt).

Seit dem 1. Juli 2022 ist die Website www.diabetes-schulungs-lounge.de online – und mit ihr alle neuen Optionen in der digitalen Welt der Diabetes-Patientenschulungen. Die Diabetes Schulungs-Lounge (DSL) ist eine neue Plattform für Schulungskräfte. Sie bietet alles Wichtige rund um Diabetesschulungen – von zertifizierten Schulungsprogrammen bis zu hilfreichen Tipps und Informationen zur Schulung sowie Abrechnung. Sie ist der erste Schritt in ein neues Zeitalter der Schulung, das digital und analog vereinen soll.Vor dem Hintergrund der Digitalisierung im Gesundheitswesen, aber auch den ständig neuen technischen Veränderungen und Fortschritten in der Diabetologie und der Patientenschulung ist es an der Zeit, Schulungen für Menschen mit Diabetes neu zu denken und in anderen Formen anzubieten. Mit der Diabetes Schulungs-Lounge wird die Schulung noch einfacher und personalisierter.Jedes Bundle umfasst mehrere Programme in einem Download bzw. einer Installation.Alle sieben Programme sind von der medizinischen Fachgesellschaft, der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG), zertifiziert. Darüber hinaus sind sie (mit Ausnahme von INPUT) auch vom Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) für den Einsatz im Rahmen der DMP anerkannt.Die Plattform ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kirchheim-Verlags aus Mainz und des Forschungsinstituts FIDAM aus Bad Mergentheim. An der technischen Umsetzung war die Agentur Dupont & Steyer aus Windesheim beteiligt. Geplant ist, nicht nur die Programmpakete weiter auszubauen, sondern vor allem auch die Community zu beleben und auch digitale Angebote für Patientinnen und Patienten zu schaffen.