Vom Glück der Harmonie
Die tiefste Sehnsucht unserer Seele ist das Streben nach Ausgleich der Gegensätze im unentwegten Tanz des Ungleichgewichts und der Dualität auf dieser Welt.
Diese neu editierte Ausgabe skizziert den Grundaspekt der Harmonie, das zentrale Anliegen der Lehre des indischen Sufi-Mystikers, Musikers und Religionsgelehrten Hazrat Inayat Khan (1882-1927).
Das, was meine Philosophie ausmacht, ist das Gesetz der Harmonie. Dies besagt, sich mit sich selbst und anderen in Einklang zu bringen. – Hazrat Inayat Khan
Hazrat Inayat Khan sagt: „Wenn du Gott nicht in den Menschen siehst, wirst du ihn nirgendwo erblicken." Diese Schöpfung zu lieben und ihr zu dienen, heißt Gott lieben und Ihm dienen. Es heißt aber auch, in Harmonie zu sein mit unserer Umwelt, der menschlichen wie der natürlichen, nicht im Sinne eines egoistischen Lebensgenusses, sondern gerade im Gegenteil durch die Überwindung unseres Egos, und durch die beständige Arbeit an uns selbst.
Nach Auffassung der Sufis ist Glück der Seele angeboren und ihr Lebensrecht; denn das innerste Wesen des Menschen, die Seele, wird als göttlich angesehen, und Gott ist Glückseligkeit. In der Welt mit ihren Begrenzungen und Unvollkommenheiten können wir darum nur glücklich sein, wenn wir in harmonischer Übereinstimmung mit unserem innersten Selbst, und das heißt mit Gott, leben. Zu dieser Harmonie gelangen wir, wenn wir uns um Selbsterkenntnis bemühen, wenn wir versuchen, die Motive unseres Handelns und Denkens zu durchschauen, und aus dieser Selbsterkenntnis heraus in den verschiedenen Lebensbereichen an uns arbeiten.
Durch Musik – die Sprache des Kosmos – die Sufis und Weise seit jeher als heilige Kunst der Schöpfung betrachten, kann es uns jenseits von Unterschieden und Begrenzungen gelingen, unser universales und integrales Bewusstsein weiterzuentwickeln. Je tiefer unser Einblick in das Leben wird, umso deutlicher können wir die Harmonie der Töne hören, die im ganzen Universum wirkt. Als vollkommene und universelle Sprache vereint Musik die Seelen, und selbst Worte sind dann nicht mehr notwendig.
Wenn wir unser Denken und Handeln auf das wahre Glück der Harmonie konzentrieren, das wir durch die Erkenntnis des eigenen Selbst gewinnen, und wenn wir uns durch nichts daran hindern lassen, dann werden wir am Ende jenes Glück erlangen, um dessentwillen unsere Seele auf die Erde gekommen ist.
Vom Glück der Harmonie erscheint in der Reihe Edition Kalim, ist wunderschön gestaltet und in Farbe gedruckt – ideal zum verschenken.
Über den Autor
Hazrat Inayat Khan ist der Begründer der internationalen Sufi-Bewegung und des internationalen Sufi-Ordens. 1882 in Baroda an der West-Küste Indiens geboren, wurde der Sufi-Mystiker in seiner Heimat als Virtuose der klassischen indischen Musik verehrt. Schon in jungen Jahren wurde dem Sänger und Vina-Spieler der Titel „Tansen" – bedeutendster Musiker Indiens – verliehen. Sein geistiger Lehrer war Kwaja Abu Hashim Madani. Dieser gab ihm den Auftrag: „Ziehe hinaus in die Welt und bringe den Osten und den Westen mit Deiner Musik in Einklang".
Khan lebte und lehrte ab 1910 in den Vereinigten Staaten und Europa. Seine Kenntnis der durch Musik bewegten Seele war es, die ihm Meisterschaft im „Stimmen menschlicher Seelen" verlieh. Er brachte uns Europäern damit das tiefe, alte indische Wissen des Vedanta nahe. Die Lehre, die er in den Westen brachte, ist die „Botschaft von Liebe, Harmonie und Schönheit".
Seine Kenntnis der durch Musik bewegten Seele war es, die ihm Meisterschaft im Stimmen menschlicher Seelen verlieh und diese zu einer Bruderschaft verband. 1926 ging er zurück
nach Indien, und 1927 kehrte er in seine geistige Heimat zurück.
Vom Glück der Harmonie | Verlag Heilbronn 2025 | ISBN 978-3-936246-528 | € 22,00