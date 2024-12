Verlag Heilbronn: Der neue Katalog 2025 „Bücher für Menschen auf dem inneren Weg“

Die Bücher sind Wegweiser zu Selbstverwirklichung und Gotteserkenntnis. Sie geben Antworten und Lösungsansätze für das tägliche Leben und die persönliche spirituelle Praxis.Anlässlich des 80. Todestages der der Schriftstellerin, Musikerin, Widerstandskämpferin und Sufimystikerin Noor Inayat Khan brachten wir das künstlerisch gestaltete Gesamtwerk in 4 Bänden heraus. Am 13. September 2024 jährte sich zum 80. Mal ihr Todestag. Eine Gedenktafel erinnert seit 2016 in den Räumen des Krematoriums der KZ-Gedenkstätte Dachau an die Widerstandskämpferin und Schriftstellerin.Ihre Texte aus unterschiedlichen literarischen Gattungen: Märchen, Sagen, Legenden, Fabeln und fiktionale eigene Geschichten sind voller Poesie; sie leben von dem großen Facettenreichtum ihrer Erzählkunst und der subtilen Schönheit ihrer Sprache.Die Vielfalt der kulturellen, religiösen und literarischen Pfade, die sie in ihrer kurzen Lebenszeit beschritt, ist ein charakteristisches Merkmal des von Noor Inayat Khan hinterlassenen Œuvres. Die Lehren der Sufis, die heiligen Schriften der Weltreligionen, die Legenden Griechenlands und Indiens, mittelalterliche Epen, Tierfabeln, Überlieferungen weihnachtlicher Bräuche, die Ästhetik von Oper und Film, alle diese unterschiedlichen Perspektiven zogen ihren Blick an und beflügelten ihre Feder.Der Verlag wurde 2021 für seinmit einer Verlagsprämie ausgezeichnet.Aus der Stellungsnahme der Jury: Verlag Heilbronn , Katalog 2025, 24 Seiten, Katalog hier anfordern