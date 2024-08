Literarisches Gesamtwerk der Widerstandskämpferin und Schriftstellerin Noor Inayat Khan

Am 13.09.2024 ist um 14 Uhr in der Ev. Versöhnungskirche der KZ-Gedenkstätte Dachau eine öffentliche interreligiöse Gedenkfeier mit Beteiligung des Neffen Dr. Zia Inayat Khan.

Am 14.9.2024 um 14 Uhr, Kinosaal, richtet die KZ-Gedenkstätte eine Feier für die vier in Dachau ermordeten SOE-Agentinnen, darunter Noor Inayat Khan, unter Beteiligung der Familien aus.

stellt der Verlag Heilbronn in München (Mathildensaal, Mathildenstr. 4) die Neuerscheinung des Gesamtwerkes von Noor Inayat Khan in deutscher Sprache vor. Neben einem Grußwort des Bayer. Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst wird Dr. Zia Inayat Khan, Mit-Autor der Gesammelten Werke und Neffe der Autorin in das Leben und Werk einführen. David Harper, Neffe von Noor Inayat Khan und Autor von “Exposing the Reich” wird aus ihrem Werk lesen. Die Veranstaltung wird musikalisch umrahmt und im Anschluss findet eine Signierstunde mit Dr. Zia Inayat Khan statt. Der Eintritt ist frei.Amfindet im Haus für Poesie in der Knaackstr. 97, 10435 Berlin eine weitere Buchvorstellung und Lesung statt:16 Uhr: Vernissage der Ausstellung der Illustrationen des Gesamtwerkes von Natsuyo Koizumi18 Uhr: Lesung und Gespräch zum Gesamtwerk mit Dr. Zia Inayat Khan, dem Übersetzungs- und Produktionsteam u. a.. Die Veranstaltung wird musikalisch umrahmt und im Anschluss findet eine Signierstunde mit Dr. Zia Inayat Khan statt. Der Eintritt ist frei.Texte aus unterschiedlichen literarischen Gattungen: Märchen, Sage, Legende, Fabel und fiktionale eigene Geschichte sind voller Poesie; sie leben von dem großen Facettenreichtum ihrer Erzählkunst und der subtilen Schönheit ihrer Sprache. Ihr literarisches Werk zeugt von Weisheit, Anmut und geistiger Strahlkraft und bietet einen eigenständigen kreativen Zugang zur Lehre spiritueller Freiheit im Geiste ihres Vaters, des Musikers und Mystikers Hazrat Inayat Khan.Die Vielfalt der kulturellen, religiösen und literarischen Pfade, die sie in ihrer kurzen Lebenszeit beschritt, ist ein charakteristisches Merkmal des von Noor Inayat Khan hinterlassenen Œuvres. Die Lehren der Sufis, die heiligen Schriften der Weltreligionen, die Legenden Griechenlands und Indiens, mittelalterliche Epen, Tierfabeln, Überlieferungen weihnachtlicher Bräuche, die Ästhetik von Oper und Film, alle diese unterschiedlichen Perspektiven zogen ihren Blick an und beflügelten ihre Feder.Die Publikation kann in Zeiten von Krieg, Klimakrise, Flüchtlingsbewegungen und gesellschaftlichen Spaltungen zur Förderung weltoffener, toleranter und gefestigter Persönlichkeiten beitragen. Sie ist damit ein Teil der Demokratiebildung.Noor Inayat Khan studierte Musik an der „École Normale de Musique de Paris“ und Kinderpsychologie an der „Sorbonne“. Mit Mitte zwanzig war sie ausgebildete Musikerin und Kinderpsychologin. Sie schrieb Geschichten und Gedichte für Kinder, die von Radio Paris begeisterte Kritiken erhielten. Die Märchenadaptionen und Geschichten, die sie unter anderem im Auftrag von „Le figaro litteraire“ schrieb, heben immer wieder die Stärkung durch Gemeinschaft, die Solidarität mit Schwächeren und die Verbundenheit des Menschen mit der Natur hervor. Mit ihrem Buch „Twenty Jataka Tales“ (Zwanzig Jataka-Erzählungen) erhielt Noor den Status einer anerkannten Autorin von Kindergeschichten.Sie sah einer vielversprechenden Zukunft in der französischen Literaturwelt entgegen, als der drohende Zweite Weltkrieg ihre Zukunft auf den Kopf stellte.Die deutsche Besetzung Frankreichs zwang die Familie, nach England zu fliehen. Dort wurde Noor von der Special Operations Executive (SOE) rekrutiert, um eine Ausbildung zur Geheimagentin zu absolvieren. Auch während ihrer Ausbildung schrieb sie weiter Geschichten. Im Jahr 1943 wurde Noor heimlich in das besetzte Frankreich geflogen, wo sie mutig Missionen durchführte und wertvolle Informationen zur Vorbereitung der D-Day-Landung übermittelte. Von der Gestapo verraten und gefangen genommen, wurde Noor 1944 im Konzentrationslager Dachau hingerichtet. Ihre hohen Ideale veranlassten sie, ihr junges und vielversprechendes Leben für die Freiheit anderer zu riskieren und schließlich zu opfern.Als eine weltweit anerkannte Widerstandskämpferin gegen den nationalsozialistischen Terror wurde Noor Inayat Khan in England und in Frankreich mit dem George Cross und dem Croix de la Guerre ausgezeichnet. Ihr wurden in diesen Ländern auch Straßen, Museen, eigene Briefmarken und Schulen gewidmet. Das Gesamtwerk von Noor Inayat Khan enthält folgende gebundene Bücher im Schuber: Leben und Werk / Zwanzig Jataka-Erzählungen / Aède von Ozean und Land / König Akbar und seine Tochter, mit 45 Illustrationen von Natsuyo Koizumi und Henriëtte Willebeek Le Mair.Das Gesamtwerk im Farbdruck erscheint am 13.09.2024 im Verlag Heilbronn | ISBN 978-3-936246-54-4 | 588 Seiten | 49,00 | Diese Publikation wurde durch eine Verlagsprämie des Freistaats Bayern 2021 ausgezeichnet.Ausführliche Informationen unter: Veranstaltungen um 80. Todestag von Noor Inayat Khan Der Eintritt ist zu allen Veranstaltungen frei.