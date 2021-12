Heilung und die Welt des Geistes von Hazrat Inayat Khan

– Hazrat Inayat KhanLaut den Lehren von Hazrat Inayat Khan führt die Reinigung des Körpers zur Reinigung des Atems, die Reinigung des Atems führt zur Reinigung des Geistes, und die Reinigung des Geistes führt zur Reinigung des Herzens. Die Lehren in diesem Band berühren alle vier Stufen, mit einem Schwerpunkt auf der Reinigung des Geistes.Die hier vorliegenden Ausführungen über den Geist werfen ein erhellendes Licht auf die Natur des Bewusstseins, der Erkenntnisfähigkeit und der Denkgewohnheiten. Die Lektüre regt zum Nachdenken über unsere inneren Eigenheiten an. Die Vorträge sind jedoch nicht nur beschrei­bend. Sie sind auch normativ in dem Sinn, dass sie in Grundzügen den Weg der „mystischen Entspannung“ aufzeigen, der letztlich die Erfahrung des reinen, unkonditionierten Bewusstseins zum Ziel hat.Neben den Lehren über den denkenden und fühlenden Geist enthält der Band ausführliche Beiträge zu den Themen Gesundheit und Heilung. Vorträge, die die heutigen Erkenntnisse der Geist-Körper-Medizin vorwegnehmen. Zusammengenommen bilden sie einen umfassenden Überblick über die grundlegenden Prinzipien der Sufi-Heilung. – Pir Zia Inayat-KhanDie Werke von Hazrat Inayat Khan zählen zu den großen spirituellen Schätzen dieser Welt. Sie sind tief verwurzelt in der Tradition der Sufis und im Geist der Einheit der Weltreligionen und Weisheitslehren der Menschheit. Inayat Khans Lehren sind heutzutage immer noch genauso wirkungsvoll und aussagekräftig wie vor einem Jahrhundert, als er sie zuerst vermittelt hat.Pir Zia Inayat-Khanist der Begründer der internationalen Sufi-Bewegung und des internationalen Sufi-Ordens. 1882 in Baroda an der West-Küste Indiens geboren, wurde der Sufi-Mystiker in seiner Heimat als Virtuose der klassischen indischen Musik verehrt. Schon in jungen Jahren wurde dem Sänger und Vina-Spieler der Titel „Tansen" – bedeutendster Musiker Indiens – verliehen. Sein geistiger Lehrer war Kwaja Abu Hashim Madani. Dieser gab ihm den Auftrag: „Ziehe hinaus in die Welt und bringe den Osten und den Westen mit Deiner Musik in Einklang".Khan lebte und lehrte ab 1910 in den Vereinigten Staaten und Europa. Seine Kenntnis der durch Musik bewegten Seele war es, die ihm Meisterschaft im „Stimmen menschlicher Seelen" verlieh. Er brachte uns Europäern damit das tiefe, alte indische Wissen des Vedanta nahe. Die Lehre, die er in den Westen brachte, ist die „Botschaft von Liebe, Harmonie und Schönheit".Seine Kenntnis der durch Musik bewegten Seele war es, die ihm Meisterschaft im Stimmen menschlicher Seelen verlieh und diese zu einer Bruderschaft verband. 1926 ging er zurück nach Indien, und 1927 kehrte er in seine geistige Heimat zurück. Verlag Heilbronn 2022 | 415 Seiten gebunden | ISBN 978-3-936246-47-6 | € 34,80