– Hazrat Inayat KhanIn diesem Buch stellen wir eine Meditationsmethode vor, die auf der Koordination von Herzschlag und Atmung beruht. Es zeigt, wie wir lernen können, unseren Herzschlag bewusst wahrzunehmen, und dadurch Kontakt mit unserem grundlegenden Lebensrhythmus und unseren tiefen Gefühlen aufnehmen können. Die Abstimmung dieser persönlichen Grundrhythmen, Atmung und Herzschlag, führt zu "deinem Rhythmus" und dadurch zu innerem Gleichgewicht. Dies unterstützt eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung, weil wir von nun an "aus dem Herzen leben".Mit fein aufeinander abgestimmten Übungen zur Koordination von Atem und Herzrhythmus vermitteln die Autoren eine umfassende Anleitung, um das Herz in all seinen Aspekten vollständig zu entwickeln. Die Übungen werden ergänzt mit Erfahrungsberichten, Zitaten aus der Wissenschaft und Lehrtexten aus verschiedenen spirituellen Traditionen.Die Herz-Rhythmus Meditation kann im Selbststudium durch dieses Buch oder auch gemeinsam mit einer Gruppe erlernt werden.– Dr. James L. Oschman, Autor von „Energiemedizin: Konzepte und ihre wissenschaftliche Basis“– Robert Johnson, stv. Direktor, Lyric Opera of Chicagowurde von Puran und Susanna Bair als Antwort auf den Auftrag ihres Lehrers Pir Vilayat Inayat Khan entwickelt, eine Meditations-schule zu schaffen, welche die spirituellen Lehren der Sufi-Linie seines Vaters Hazrat Inayat Khan mit Erkenntnissen aus der modernen Wissenschaft verbindet. Das dauerhafte Ziel der Schule „iamHeart“ (iamHeart.org), ist es, eine Methode anzubieten, die jeder Einzelne auf seine Lebensumstände praktisch anwenden kann, um so ein tieferes Gefühl für Sinn und Harmonie in seinem Leben zu entwickeln.Puran und Susanna haben ihr Leben der Vermittlung der mystischen Lehren von Hazrat Inayat Khan gewidmet. In der Zusammenarbeit mit führenden Wissenschaftlern konnten sie die physiologischen Veränderungen dokumentieren, die während der Meditation auftreten, und dabei dramatische Veränderungen des Stoffwechsels, der Herzfrequenz, der Gehirnwellen, der Photonenemission und des Elektromagnetismus nachweisen. Indem sie die mystischen Lehren von Inayat Khan mit aktuellen Erkenntnissen über die Vorteile einer bewussten, rhythmischen, herzzentrierten Atmung verbinden und aus ihrem eigenen Reichtum an umfassender Meditationserfahrung und Fachwissen schöpfen, haben sie eine einzigartige Methode der herzzentrierten Meditation geschaffen, die sowohl praktisch als auch tiefgründig ist.Im Jahr 1989 gründeten Puran und Susanna das Institut für angewandte Herzensmeditation, wo sie Präsenz- und Online-Kurse geben, Gruppen- und Einzel-Retreats leiten, Seminare veranstalten und auf Konferenzen sprechen. Gemeinsam haben sie vier Bücher verfasst und Tausende von Praktizierenden, Meditationslehrern, Mentorinnen, Heilern und Retreatleiterinnen auf der ganzen Welt ausgebildet. Sie alle helfen, suchenden Menschen bei der Verbesserung ihrer Gesundheit, ihrer Beziehungen und ihren (spirituellen) Herausforderungen zu unterstützen. Das großartige Potenzial unserer Herzen zu entfalten ist dabei zugleich Mittel und oberstes Ziel. Puran und Susanna Bair leben in Tucson, Arizona Verlag Heilbronn , 2023, 2. überarbeitete Aufl., 20,8 x 14,5 cm, 379 Seiten, gebunden, ISBN: 978-3-936246-52-0,