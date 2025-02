Thalia und Oetinger feiern die Deutschland-Buchpremiere von »Die Tribute von Panem L. Der Tag bricht an« von Suzanne Collins

» Die Tribute von Panem L. Der Tag bricht an « : Buchpremiere & Community-Event im Thalia-Theater in Hamburg

« Hörbuchsprecher Nicolás Artajo und Buchbloggerin Lea Kaib sprechen über den neuen Band der Weltbesteller-Reihe

Datum: 18. März 2025

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Thalia-Theater

Pünktlich zum weltweiten Erstverkaufstag von »Die Tribute von Panem L. Der Tag bricht an« von Suzanne Collins am 18. März 2025 findet im Thalia-Theater in Hamburg die deutsche Buchpremiere dazu statt. Die gemeinsame Veranstaltung der Thalia Buchhandlung und des Oetinger Verlags bietet Fans der Bestseller-Reihe die Möglichkeit, Teil dieses besonderen Moments zu werden und die Geschichte hautnah mitzuerleben.Im Rahmen der Premiere wird der Hörbuchsprecher Nicolás Artajo auf der Bühne mit der Buchbloggerin Lea Kaib (@liberiarium) über den neuen Band sprechen und exklusive Einblicke gewähren.Ein weiteres Highlight des Abends ist ein Panem-Trivia-Quiz, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Wissen über die Welt von Panem unter Beweis stellen und attraktive Preise gewinnen können.Zusätzlich erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Community-Event mit Cosplay. Fans sind eingeladen, in Distrikt-Uniformen, Kapitol-Outfits oder Rebellengarderobe zu erscheinen und sich an einem speziellen Fotospot in Szene zu setzen.Veranstaltungsdetails:Tickets sind ab sofort hier erhältlich: https://www.thalia-theater.de/stueck/tribute-von-panem-l-2025 Mit »Die Tribute von Panem L. Der Tag« bricht an erscheint am 18. März 2025 der neueste Band der weltberühmten »Tribute von Panem«-Reihe von Suzanne Collins. Der Oetinger Verlag veröffentlicht die deutsche Ausgabe – in der Übersetzung von Sylke Hachmeister und Peter Klöss – zeitgleich mit der englischsprachigen Originalfassung, die in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland erscheint. Begleitend dazu wird das Hörbuch bei Oetinger audio als Download und Stream veröffentlicht, gesprochen von Nicolás Artajo.»Die Tribute von Panem«-Reihe zählt zu den erfolgreichsten Jugendbuchserien aller Zeiten und hat ein weltweites Millionenpublikum begeistert. Mit über 100 Millionen verkauften Exemplaren in 54 Sprachen und einer ebenso erfolgreichen Verfilmung, die weltweit über drei Milliarden US-Dollar einspielte, hat die Geschichte um Katniss Everdeen einen bleibenden Eindruck in der Literatur- und Popkultur hinterlassen. Suzanne Collins‘ fesselnde Mischung aus dystopischer Gesellschaftskritik, emotionaler Tiefe und nervenaufreibender Spannung fasziniert Leserinnen und Zuschauerinnen gleichermaßen und sorgt dafür, dass die Themen der Reihe – Macht, Widerstand und menschliche Überlebensfähigkeit – auch Jahre nach der Erstveröffentlichung nichts an ihrer Relevanz verloren haben.Mit »Die Tribute von Panem L. Der Tag bricht an« taucht Collins erneut in die düstere Welt von Panem ein und beleuchtet die Ereignisse des »Zweiten Jubel-Jubiläums«, der 50. Hungerspiele. Im Mittelpunkt steht der 16-jährige Haymitch Abernathy aus Distrikt 12, der später als Mentor von Katniss Everdeen eine Schlüsselrolle übernehmen wird. Dieser neue Band schlägt eine Brücke zwischen den bisherigen Romanen und gibt Fans einen tiefen Einblick in Haymitchs Vergangenheit – eine Geschichte von Mut, Überlebenswillen und den dunklen Schatten, die das Kapitol über Panem wirft.Oetinger-Verlegerin Julia Bielenberg: »Suzanne Collins ist eine äußerst kluge Erzählerin, die unsere Gesellschaft genau beobachtet und mit literarischen Mitteln kommentiert – und zwar so spannend und mitreißend, dass ihr Millionen Menschen auf der ganzen Welt gebannt folgen.« Die hohe Aktualität der Themen sowie die erzählerische Kraft der Autorin machen diesen neuen Roman zu einem weiteren Meilenstein der Reihe und zu einem mit Spannung erwarteten literarischen Ereignis des Jahres.Thalia ist marktführender Omni-Channel-Buchhändler in der DACH-Region mit rund 6.800 Mitarbeitenden. In einem Netzwerk aus aktuell 394 eigenen Buchhandlungen in Deutschland und Österreich, Onlineshops und eigener App können Kundinnen und Kunden rund um die Uhr einkaufen. 