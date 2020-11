Ein umfassendes Buch über verschiedene Hormone, deren Funktionen und Lösungen für den aus dem Gleichgewicht gekommenen Hormonhaushalt.



- Wie man sein eigenes Selbstbild umprogammieren kann



- Wie man Stress reduzieren kann



- Rezepte für die schnellen, gesunden und leckeren Mittagessen, die Ihnen helfen sich gesund zu ernähren



- Was man bei Schilddrüsenproblemen tun kann



- Hormonelle Herausforderungen: Heranwachsen, Mutterschaft und Wechseljahre; welche Ernährung wird zu großer Hilfe bei dem Übergang von einem Lebensabschnit zu dem anderen



- Kräuter, die das hormonelle Gleichgewicht beeinflussen



- Liste der Nahrungsmittel nach ihrem glykämischen Index (erweiterte Version)



Übungen "Die drei Tibeter"

Speisepläne zum Abnehmen

Tipps für ein persönliches Wachstum

Eine Liste von Lebensmitteln zum Abnehmen

Positive Affirmationen, denen man glauben kann

Wie das Glückshormon angekurbelt werden kann

Wie das Wachstumshormon Sie im Schlaf verjüngt

Wie der Körper einen Mangel an Nährstoffen mitteilt

Wie der Körper das Wachstumshormon produzieren kann

Wie eine Balance aller Energiezentren erreicht werden kann

Wie man auf natürliche Art und Weise die Schilddrüsenfunktion regulieren kann

Welche Nährstoffe die Regeneration beschleunigen und zu einem jugendlichen Körper beitragen

Wie man mit Hilfe des Heilkodex Stress und negative Überzeugungen abschaffen kann

Wie der Körper das Hormon DHEA produzieren kann, das für das Schlemzen von Baufett zuständig ist



Über die Autorin



Minka Gantar ist schon seit fast 30 Jahren im Bereich der Beratung über gesunde Ernährung und persönliche Entwicklung tätig. Das Wissen, das sie während all dieser Jahre gesammelt hat, hat sie in dem Buch "Wenn Hormone Party machen" zusammengefasst. Ihr Hauptthema ist der Selbstbildaufbau, was auch mit der Körperveränderung und dem gesunden Abnehmen verbunden ist.

