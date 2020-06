Pressemitteilung BoxID: 801438 (Verlag "Die Silberschnur" GmbH)

Welcher Bestelltyp bist du?

So werden deine Wünsche wahr!

Bestellungen beim Universum – individuell und maßgeschneidert für dich!



Du hast schon etliche Ratgeber zum Thema »Bestellungen beim Universum« durchgearbeitet, dich an alle Tipps und Tricks gehalten, aber trotzdem noch nicht mehr als einen Parkplatz am äußersten Stadtrand manifestiert? Traumwohnung, Traumjob, Traumpartner – was bei deinen Freunden so problemlos funktioniert, wird bei dir einfach nicht geliefert?



Manfred Mohr hat sich jahrelang mit genau solchen verzweifelten Leserfragen beschäftigt und heraus-gefunden: Ob ein Wunsch sich tatsächlich erfüllt, liegt nicht nur an der richtigen Methode, sondern hat auch maßgeblich mit dem Charakter und der Persönlichkeit des Wünschenden zu tun.



Er beschreibt in diesem Buch die 21 unterschiedlichen Bestelltypen – und wie jeder am besten zu Traumwohnung, Traumjob und Traumpartner findet.



Ein neuer Meilenstein in der Geschichte des Wünschens.



Über den Autor:

Dr. Manfred Mohr ist promovierter Chemiker. Nach vielen Jahren in beratender Tätigkeit für die Wirtschaft ist er heute erfolgreich als Autor und Seminarleiter für Persönlichkeitsentwicklung tätig. Mit »Das Wunder der Selbstliebe« aus dem Jahre 2011 wurde er auch einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Inzwischen sind mehr als 300.000 Bücher von ihm verkauft. Manfred Mohr war mit der 2010 verstorbenen Bestsellerautorin Bärbel Mohr verheiratet und lebt mit ihren gemeinsamen Zwillingen in der Nähe von München. Er führt ihr geistiges Erbe weiter.

