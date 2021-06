Übungsbuch zu den Bestellungen beim Universum

.

Das ultimative Praxisbuch



Beim Universum zu bestellen ist nichts anderes, als sich zu vergegenwärtigen: wie innen, so außen. Oder: Das Äußere ist ein Spiegel unseres Inneren.



Bestellerfolge beim Universum hängen von der inneren Einstellung des Bestellers ab. Häufig sorgen ungünstige unbewusste Verhaltensmuster für automatische Dauerbestellungen«, die das genaue Gegenteil des Erwünschten erbringen.



Bärbel Mohr bietet hier zahlreiche spielerische Übungen an, die dabei helfen, innere Blockaden zu erkennen und zu überwinden und einen stabilen »Dauerdraht nach oben« herzustellen.



Für fortgeschrittene Universumsbesteller bietet die Autorin einen »Bonustrack« für Geldbestellun-gen sowie viele weitere Anregungen, um die universelle Intelligenz in sich zu erwecken.



Running Gag ist »Bärbels Online-mit-dem-Universum-Quicky« – eine essenzielle Übung, die binnen weniger Sekunden überall durchgeführt werden kann.



Über die Autorin:



1995 begann Bärbel Mohr hobbymäßig für eine Zeitschrift zu schreiben. Bestellungen beim Universum verteilte sie zunächst als Handkopie an Freunde und Bekannte, ehe es als Buch erschien und zum Bestseller wurde. Ihre Bücher wurden in 20 Sprachen übersetzt und weltweit rund 2 Millionen mal verkauft. Bestellungen beim Universum erschien sogar in der Volksrepublik China.

(lifePR) (