Qi-Gardens

die gestalten wollen oder einen Garten planen

Gartenbesitzer und Gartenliebhaber

Gartengestalter und Landschaftsarchitekten

Fachfirmen des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus

Grundwissen des Feng-Shui, speziell auf die Gartengestaltung abgestimmt

umfangreiche Pflanzenlisten

rechtliche Bestimmungen

Pflegetipps zu allen Jahreszeiten

keltisches Baumwissen

Gerade in Corona-Zeiten bietet es sich an, eine Wohlfühloase im eigenen Garten zu gestalten, in der man Harmonie, Geborgenheit und Erholung findet.Dies ist das erste Fachbuch, in dem sich das 5000 Jahre alte Wissen des Feng-Shui mit traditioneller Garten- und Landschaftsgestaltung verbindet.Die Autorinnen veranschaulichen anhand zahlreicher Praxis-Beispiele, wie eng sich das Wissen aus Fernost und die Erfahrungen in der Gartengestaltung aus Europa miteinander harmonisch verbinden. In einem Qi-Garden entsteht ganz von selbst ein Gefühl von Geborgenheit und ein hoher Erholungswert: Ein Ort, an dem man die Seele baumeln lassen kann!Neu ist, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und sein Geburtsdatum Hinweise auf seine elementaren Bedürfnisse in der Gestaltung seines persönlichen Kraftorts gibt. Dazu kommen die universellen Regeln des Feng-Shui: Das Planen nach dem Lauf der Sonne, nach Wind- und Himmelsrichtungen und Gelände, um die Lebensenergie der Natur optimal zu lenken und zu sammeln – dies alles verbunden mit den Grundregeln der Gartengestaltung.Dieses Buch wendet sich an alleIn diesem Buch finden SieOlivia Moogk widmet sich seit vielen Jahren dem Studium der östlichen Philosophie und der traditionellen chinesischen Medizin. Sie studierte in China Feng Shui und bildet fundiert auf diesem Gebiet aus. Sie ist Feng-Shui-Master und Mitbegründerin der »International Feng Shui Association« mit Sitz in China unter Leitung von Prof. Wang.