Phänomen Lichtkonto

Viele Leute wenden spirituelle Praktiken in fast jedem Bereich ihres Lebens an – außer wenn es um ihr Bankkonto geht! Dabei können universelle Grundsätze nicht nur Herz und Seele, sondern genauso gut die Geldbörse füllen.



Zwar gibt es bereits zahlreiche Seminare und Bücher, die sich dem Thema widmen, aber sie setzen meist nur auf die Arbeit mit Glaubenssätzen und Verhaltensmustern, auf positives Denken und Affirmationen.



Doch das ist nur eine oberflächliche Herangehensweise. Um wirkliche Fülle erleben zu können, braucht es mehr.



Autor und Coach Dietmar Schenk hat nun das lang gesuchte Missing Link entdeckt und damit eine revolutionäre neue Methode entwickelt, die garantiert funktioniert: das Lichtkonto, dein persönlicher Weg in die finanzielle Freiheit.



… jetzt klappt es endlich mit Fülle und Wohlstand!



Inkl. Gratis-Audio-Workshop



Über den Autor:



Dietmar Schenk arbeitet als Freiberufler im quantentechnischen Bereich, entwickelt wirksame Meditationen und Schulungsvideos für diverse Themen und stellt seine Fähigkeiten als Heiler für Fernbehandlungen zur Verfügung.



Diverse Ausbildungen erweiterten sein Wissen im Laufe der Jahre beträchtlich. Aus dem gesammelten Wissen entwickelte sich seine vierpolige Betrachtungsweise, die nun die Basis von allem ist, was er tut.

