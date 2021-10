Eine Explosion kündigt sich an – sowohl in unseren Herzen als auch auf intellektueller und spiritueller Ebene. Sie betrifft den inneren Kosmos aller Menschen, die sich mit der entscheidenden Frage des Lebens befassen. Was ist Gott? Ein geistiges Wesen, irgendwo in der Ewigkeit? Ein Mythos, von Religionen zum Zweck der Machtausübung aufgebaut? Oder aber ein ‘Mechanismus’, der uns für immer verschlossen bleiben wird?



Daniel Meurois setzt sich über naive Klischees ebenso hinweg wie über vage philosophische Theorien. Stattdessen nimmt er uns mit auf eine höchst unkonventionelle Reise an die Grenzen der Unendlichkeit. Sie führt von der einzelnen Zelle über das Geheimnis der Schwarzen Löcher ... bis hin zur Sonne. Er hinterfragt, berichtet von eigenen Erfahrungen und bietet dabei ungeahnte, geradezu schrankenlose Denkmöglichkeiten.



Mysterium Gott eröffnet uns völlig neue, überraschende Zugänge. Man kann sich intensive Gedanken machen, darüber ‘meditieren’ – und sogar manches selbst erleben.

Diese ‘kollektive Biografie’ ist ein reifes Werk für Menschen mit reifem Bewusstsein. Der Autor selbst sieht es als Schlüssel zu einem völlig neuen Verständnis des Göttlichen.



Für den Glauben.

Für die Skepsis.

Für religiöse Menschen.

Für Wissenschaftler.

Für all die Mutigen, die die Wahrheit erfahren möchten.



Über den Autor:



Daniel Meurois, 1950 in Frankreich geboren, prägt seit mehr als dreißig Jahren die Welt der Spiritualität und des zeitgenössischen metaphysischen Denkens. Er ist Autor von 38 Büchern, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Sein Wissen gibt der Bestsellerautor auch in Konferenzen und Seminaren weiter.

