Metanoia 2 - Magische Kosmos Geometrie

Brechen Sie auf zu einer mystischen Reise, die zu den Geheimnissen der Altai-Schamanen führt und zu einem Wissen, das jahrhundertelang geheim gehalten wurde. Erkennen Sie die dunklen Seiten unserer Realität und die mysteriösen Wesen, die in den Schatten um uns herum lauern … Licht gegen Dunkel. Uraltes Wissen gegen eine uralte Kraft.



Dieses Buch ist eine wahre Offenbarung, das die Welt so beschreibt, wie bislang nur die Schamanen sie sehen konnten, die hinter das »Alltägliche« blicken können … deutlich tiefer als ein gewöhnlicher Mensch. Das, was früher nur Eingeweihten in die Tradition vorbehalten war, steht nun auch Ihnen als Leser endlich zur Verfügung. Tauchen Sie ein in die Tiefen eines echten Mysteriums …



Unsere Welt wird immer enger, weswegen wir den Weg nach innen einschlagen müssen – auf den Pfaden des Bewusstseins, die tief in die eigene Seele führen.



Über den Autor:



Andrej W. Korobeishchikov ist ein in Sibirien und im Altai berühmter Schriftsteller. Er ist Spezialist dafür, die verborgenen Fähigkeiten des Menschen an die Oberfläche zu bringen. Zwölf Jahre lang war der Autor tief in die Tradition der Si-birischen Jagd eingetaucht und hat die Philosophie und die praktischen Fertigkeiten der TAI-SHIN Jäger-Krieger erlernt. Nachdem er in die Gesellschaft zurückgekehrt war, gründete Korobeishchikov die sogenannte “Gorods-kaja Ochota” (dt.: “Städtische Jagd”), ein System, in welchem er das enorme Wissen, das er in der Taiga im Altai erworben hatte, an das moderne städtische Leben angepasst hat. Indem der Autor seine mystischen Erfahrungen mit seinem beruflichen Wissen als Informationsanalyst vereint, untersucht er die Schattenseiten der modernen Gesellschaft und enthüllt schockierende Fakten einer fatalen Abhängigkeit der Bürger. Aus Andrej Korobeishchikov schöpferischer Tätigkeit sind bis jetzt 28 Bücher hervorgegangen, die zum einen die Existenz einer Parallel-Zivilisation unter uns offenlegen, und zum anderen prak-tische Empfehlungen beinhalten, die es dem Menschen ermögli-chen, seine Identität zu bewahren.

