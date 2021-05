Leben wie Little Buddha

Das Leben durchschauen und die Forschungsreise ins eigene Bewusstsein wagen, um unsere wahre Identität zum Vorschein zu bringen und das Außergewöhnliche im Alltag zu erleben.



Um mühelos und dankbar die Kunst des Manifestierens und der Selbstheilung zu erlernen und immer die richtige Entscheidung zu treffen, liefert dieses Buch das nötige Werkzeug in Form von praxisbezogenem Training, das uns zu unserem wahren Sein führt – durch die bewusste Ausrichtung unserer Aufmerksamkeit auf das, was sein soll.



Erwachen in ein Bewusstsein, das grenzenlos und allumfassend ist, das alles kann, alles ist und alles weiß.



Über den Autor:



Sein umfassendes Wissen hat Kurt Tepperwein in mehr als 80 Büchern und Hunderten von Videos, DVDs sowie Audio-CDs veröffentlicht und Menschen in aller Welt mit seiner Fähigkeit fasziniert, auch komplizierte Zusammenhänge in wenigen Worten verständlich zu machen. Er versteht es meisterhaft, die materielle und geistige Sicht der Dinge zu einem harmonischen Ganzen zu vereinen, und die Anwendung des von ihm etablierten Mental-, des Intuitions- und des Kausaltrainings ist heute für unzählige Menschen, nicht nur für Topmanager, Spitzensportler und Lebensberater, ein unverzichtbarer Teil ihres Lebens.

