Frag die Karten

Du möchtest wissen, was die Zukunft bringt, willst erfahren, in welche Richtung sich deine Partnerschaft entwickelt – oder einfach nur, ob der morgige Tag unter einem guten Stern steht?



Lege dir einfach selbst die Karten mit den bekannten und beliebten Spielkarten, die jeder zu Hause hat!



Anhand von verschiedenen Legesystemen bis hin zum großen Kartenbild lernst du die Karten und ihre Kombinationen kennen und erhältst so klare Hilfestellungen zu allen Lebenssituationen wie Liebe, Geld und Beruf.



Highlights in diesem Buch:



- Verlorene Gegenstände wiederfinden



- Die passenden Edel- und Heilsteine finden



- Ängste, Enttäuschungen und Verletzungen erkennen



- Charaktereigenschaften von Personen erkennen



- Krafttiere in den Karten lesen



Über die Autorin:



Die Autorin Anja Reimuth gründete im Jahr 2003 die Lebensfreudeakademie für Lebensberatung, Coaching und psychologische Beratung. Als Zwilling mit Aszendent Löwe ist es ihr in die Wiege gelegt worden, Menschen inspirieren zu dürfen. Heute darf sie auf über zwei Jahrzehnte zurückblicken, in denen sie anderen Menschen durch ihre Tätigkeit als Coach, Lebensberaterin, Kartenlegerin, Astrologin und Ausbilderin helfen konnte.



Ein besonderes Highlight war die Segnung ihres ersten Buches durch Pater Anselm Grün auf der Frankfurter Buchmesse 2019, auf der sie mit ihrem eigenen Stand vertreten war.

