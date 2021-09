Anders sein, anders denken, anders handeln

.



Durch die Kraft von Bildern zu sich selbst finden.



Ein völlig neuer Weg der Innenschau.



Jeder von uns ist »anders«, wenige aber erlauben es sich, es zu leben: sich zu leben. Wir passen uns an, folgen dem, was andere als richtig erachten, ordnen uns unter, weil wir Angst haben, nicht dazuzugehören. Erlaube dir, anders zu sein, um frei zu werden – um du selbst zu sein.



Im ersten Teil des Buches führen Fotos dich in die Welt der Imagination und der Reflexion zu verschiedenen Bereichen des Lebens. Dein Denken wird spielerisch auf die Probe gestellt, du spürst, wer du wirklich bist, und entdeckst, dass kreative Sichtweisen neue Wege eröffnen.



Im zweiten Teil wirst du nun zum Tun aufgefordert. Zeichnungen erlauben dir, Sichtweisen oder Probleme, die für dich wichtig sind, konkret zu »bearbeiten«. Direkt im Buch selbst kannst du diese Zeichnungen verändern oder auch neu gestalten. So findest du Lösungen für Probleme und es wird sich etwas in deinem Leben verändern.



Lass dich auf ein Abenteuer ein. Eine Entdeckungsreise zu dir selbst!



Über die Autorin:



Die Maxime der Autorin für ein glückliches Leben: An sich selbst glauben, Risiken nicht scheuen und gängige Sichtweisen gelegentlich auch mal auf den Kopf stellen.



Maria G. Baier-D’Orazio ist Autorin von drei Fachbüchern aus dem Bereich der Entwicklungshilfe, zwei Romanen und einem Sachbuch zum Thema dynamisches, inspiriertes Alter.



Feedback zum Buch? Die Autorin freut sich über Berichte von interessante Erfahrungen, die Sie mit diesem Buch und den darin enthaltenen Übungen gemacht haben und beantwortet gern auch Fragen!

