Alles ist, wie du bist!

.



Für ein sinnvolles und schöpferisches Leben!



Für alle, die sich selbst neu begegnen und besser kennenlernen möchten, um im Leben etwas zu verändern und die Welt anders wahrzunehmen.



Das neue Buch von Kurt Tepperwein gibt dir die Möglichkeit, eigene Gedanken, Glaubenssätze und Verhaltensmuster zu hinterfragen und auch zu verändern. Dabei musst du nicht linear lesen, sondern kannst dir dein Thema heraussuchen – je nachdem, was gerade wichtig ist.



Ein Workshop zu dir selbst!



Über den Autor:



Sein umfassendes Wissen hat Kurt Tepperwein in mehr als 80 Büchern und Hunderten von Videos, DVDs sowie Audio-CDs veröffentlicht und Menschen in aller Welt mit seiner Fähigkeit fasziniert, auch komplizierte Zusammenhänge in wenigen Worten verständlich zu machen. Er versteht es meisterhaft, die materielle und geistige Sicht der Dinge zu einem harmonischen Ganzen zu vereinen, und die Anwendung des von ihm etablierten Mental-, des Intuitions- und des Kausaltrainings ist heute für unzählige Menschen, nicht nur für Topmanager, Spitzensportler und Lebensberater, ein unverzichtbarer Teil ihres Lebens.

(lifePR) (