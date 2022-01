Neues Buch für Introvertierte im Job

Die Verlagsinhaberin Ricarda Colditz übersetzte das Buch von Matthew Pollard und veröffentlicht es unter dem Titel „Der Pfad der Introvertierten zum Networking“, mit dem Untertitel: „Authentisch und mit System zum Businesserfolg.“ Die deutsche Ausgabe erscheint am 31. Januar als Hardcover. Das E-Book und das Hörbuch sind bereits seit Anfang Januar 2022 erhältlich.Warum ein Buch über Introvertierte und Businesserfolg?Der Satz im Vorwort „Introvertierte sind die besseren Verkäufer“ überrascht den Leser. Viele Menschen nehmen erfolgreiche Geschäftsleute als extrovertierte Menschen wahr. Das Buch spricht introvertierte Selbständige an, die gern mit ihrer leisen und ruhigen Art ihre Werbung authentisch praktizieren. Der Inhalt spricht introvertierte Angestellte an, die ihren beruflichen Erfolg suchen.Was macht das Buch unschätzbar für Introvertierte?Der Autor widerspricht der allgemeinen Auffassung, dass Networking vom Redetalent eines Menschen abhängt. Der introvertierte Leser erfährt, dass er für erfolgreiches Netzwerken nicht kontaktfreudig sein braucht. Er braucht nicht die Fähigkeiten eines Selbstdarstellers.Das Buch ermutigt den Leser planvoll einflussreiche Kontakte zu knüpfen und ein höheres Einkommen zu erzielen. Der Autor zeigt, dass introvertierte Menschen Erfolge erreichen ohne Extrovertierte zu imitieren. Er beschreibt anhand verschiedener Storys einige typische Probleme und Erfolge seiner introvertierten Kunden.Der Leser erfährt, wie er:- die Angst auf Networkingevents überwindet,- seine eigene Netzwerkstrategie überprüft,- sein eigenes wiederholbar anwendbares System entwickelt,- die eigenen Stärken als Hebel einsetzt,- einflussreiche Kontakte findet,- die Social-Media-Kanäle wirksam nutzt.Das englische Original erschien im Januar 2021 unter dem Titel „The Introvert‘s Edge to Networking: Work the Room. Leverage Social Media. Develop Powerful Connections“ im Verlag HarperCollins.Der introvertierte Autor Matthew Pollard baute bis zu seinem 30. Lebensjahr fünf Multimillionen-Dollar-Unternehmen auf und rangiert bei globalgurus.org auf Platz 3 im Bereich Sales. Das vorliegende Buch wurde bereits von Harvard, Princeton, Neil Patel, Michael Gerber, Dr. Ivan Misner und Marshall Goldsmith gelobt.Und das sagt der Autor zur deutschen Ausgabe: https://www.youtube.com/watch?v=9rlINYPMKos Die Verlegerin interviewte den Autor zum Thema Netzwerken als Introvertierte(r): https://youtu.be/LdD0QLnrkXo