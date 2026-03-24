Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1055417

Hans Erni Museum Lidostrasse 5 6006 Luzern, Schweiz http://www.verkehrshaus.ch
Ansprechpartner:in Herr Dr. Heinz Stahlhut +41 41 375 74 86
Logo der Firma Hans Erni Museum

Salon der Gegenwart. Innen und Aussen

Hans Erni Museum in Kooperation mit akku Kunstplattform, Emmenbrücke, Galerie Stans, und Tal Museum Engelberg / 28.05.2026-24.08.2026

(lifePR) (Luzern, )
Im 2026 tun sich die Ausstellungsinstitute akku Kunstplattform, Emmenbrücke, Galerie Stans, Hans Erni Museum, Luzern, und Talmuseum Engelberg zusammen, um das Genre der gegenständlichen Kunst zu beleuchten.

Die vier Ausstellungsinstitutionen in der Zentralschweiz begrüssen im Sommer 2026 die Zürcher Künstlergruppe «Salon der Gegenwart»! Der «Salon der Gegenwart» ist eine lose Gruppe figurativ arbeitender Schweizer Künstler*innen, die 2014 von Giampaolo Russo in Zürich gegründet wurde.

15 Künstler*innen, davon fünf auf Einladung aus der Zentralschweiz, werden an der Ausstellung teilnehmen und so an verschiedenen Orten rund um den Vierwaldstättersee die Aktualität und Vielseitigkeit der gegenständlichen Malerei veranschaulichen: Urs Aeschbach, Stefan Auf der Maur, Irene Bisang, Miranda Fierz, Corinne Güdemann, Anna Krammig, Sepideh NourManesh, Vera Mattmann, Andrea Muheim, Rosina Kuhn, Ercan Richter, Giampaolo Russo, Lukas Salzmann, Karoline Schreiber, Rebekka Steiger.

Alle Kunstschaffenden werden an den vier Orten jeweils mit Werken vertreten sein; die Accrochagen stehen an jedem Ort unter einem anderen Blickwinkel. So widmet sich die Schau im Hans Erni Museum dem Thema von Innen und Aussen; das kann der Blick aus oder in ein Gebäude, aber auch das Innere des Körpers und seine Umgebung sein.

Eine Publikation und ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm begleiten die Ausstellung.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.