Salon der Gegenwart. Innen und Aussen

Im 2026 tun sich die Ausstellungsinstitute akku Kunstplattform, Emmenbrücke, Galerie Stans, Hans Erni Museum, Luzern, und Talmuseum Engelberg zusammen, um das Genre der gegenständlichen Kunst zu beleuchten.



Die vier Ausstellungsinstitutionen in der Zentralschweiz begrüssen im Sommer 2026 die Zürcher Künstlergruppe «Salon der Gegenwart»! Der «Salon der Gegenwart» ist eine lose Gruppe figurativ arbeitender Schweizer Künstler*innen, die 2014 von Giampaolo Russo in Zürich gegründet wurde.



15 Künstler*innen, davon fünf auf Einladung aus der Zentralschweiz, werden an der Ausstellung teilnehmen und so an verschiedenen Orten rund um den Vierwaldstättersee die Aktualität und Vielseitigkeit der gegenständlichen Malerei veranschaulichen: Urs Aeschbach, Stefan Auf der Maur, Irene Bisang, Miranda Fierz, Corinne Güdemann, Anna Krammig, Sepideh NourManesh, Vera Mattmann, Andrea Muheim, Rosina Kuhn, Ercan Richter, Giampaolo Russo, Lukas Salzmann, Karoline Schreiber, Rebekka Steiger.



Alle Kunstschaffenden werden an den vier Orten jeweils mit Werken vertreten sein; die Accrochagen stehen an jedem Ort unter einem anderen Blickwinkel. So widmet sich die Schau im Hans Erni Museum dem Thema von Innen und Aussen; das kann der Blick aus oder in ein Gebäude, aber auch das Innere des Körpers und seine Umgebung sein.



Eine Publikation und ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm begleiten die Ausstellung.

(lifePR) (