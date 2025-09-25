Wuppertal singt!
Mitsingaktion am 3. Oktober auf dem Laurentiusplatz in Wuppertal
Das Vorprogramm startet um 17:30 Uhr mit dem Gospelchor der internationalen „Church of Peace“-Gemeinde. Danach werden das Brass-Ensemble „Blechwerk“ und der Pop-Chor „chor&more“ auftreten. Das gemeinsame Singen ab 19:00 Uhr wird wieder musikalisch begleitet vom 3.Oktober-Projektchor mit Band. Eröffnet wird das Hauptprogramm von Oberbürgermeister Uwe Schneidewind. Der Eintritt ist frei.
Menschen aus ganz Deutschland sind am Tag der Deutschen Einheit zum gemeinsamen Singen und Musizieren eingeladen. Vor allem in diesen herausfordernden setzt Musik ein Zeichen für den Zusammenhalt, die Gemeinschaft und ein friedliches und respektvolles Miteinander. Unter www.wuppertalsingt.de gibt es Informationen über Notenmaterial, Probentermine und Songtexte.
Die sogenannte „Danke-Demo“ am 3. Oktober in Wuppertal steht unter der Schirmherrschaft von Helge Lindh (MdB). An ca. 300 Orten in Deutschland wird auf öffentlichen Plätzen gemeinsam und zeitgleich gesungen.
In Wuppertal wird die Mitsingaktion getragen und organisiert von der Vereinten Evangelischen Mission (VEM), dem Evangelischen Sängerbund und der Evangelischen Allianz. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Stadtsparkasse Wuppertal und den Wuppertaler Stadtwerken.