Vielfalt braucht Gespräche
Neue Talk-Box „Dazugehören“ unterstützt den Austausch über Zugehörigkeit, Vielfalt und Zusammenhalt
Ein Beitrag, der in unserer vielfältigen Gesellschaft wertvoller ist denn je. Fragen wie „Was halte ich für ‚normal‘ und wo gehöre ich von Anfang an dazu?“ oder „Wo fällt es mir schwer, eine andere Perspektive einzunehmen und neue Gedanken zuzulassen?“ laden dazu ein, die eigene Haltung zu reflektieren und neue Blickwinkel kennenzulernen. Bei der Entwicklung der Fragen wurde das Talk-Box-Team durch Sarah Vecera und Claudia Währisch-Oblau von der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) unterstützt. Sie haben ihre Erfahrungen in Bezug auf Vielfaltssensibilität, Anti-Diskriminierung und interreligiösen Dialog einfließen lassen und neue Blickwinkel eröffnet.
Seit mehr als 15 Jahren stehen die Talk-Boxen des Neukirchener Verlags für Gespräche, die über das Alltägliche hinausgehen– auch über Schwieriges oder Ungewohntes. Inzwischen sind mehr als 20 Ausgaben zu unterschiedlichen Themen erschienen, die im beruflichen Kontext, in der Familie oder bei privaten Treffen Raum für ehrlichen Austausch schaffen. „Unsere Idee war es von Anfang an, einen spielerischen Rahmen zu schaffen für Themen, die sich nicht einfach von allein ergeben“, so die Talk-Box-Autorinnen.
Alle Talk-Boxen im Überblick gibt es hier.
Claudia Filker ist Pastorin, Autorin und Kommunikationstrainerin für Paare. Sie lebt in Berlin und ist als Referentin deutschlandweit unterwegs.
Hanna Schott ist Autorin vieler erfolgreicher Bücher für Kinder und Erwachsene. Bis 2022 war sie 18 Jahre lang Chefredakteurin der Zeitschrift „P&S Magazin für Psychotherapie und Seelsorge“. Sie lebt in Bonn.
Konstanze Ebel ist Kunsthistorikerin und veröffentlicht Texte, Zeichnungen und Cartoons u.a. im Netz und auf Instagram unter dem Namen @dichtungsding. Sie leitet Workshops zu Kunst und Kirche und lebt mit ihrer Familie in Bonn.
Almut Schweitzer-Herbold ist im Designbüro bei Bruchsal ihre eigene Chefin und sorgt dafür, dass die Talk-Boxen so unverwechselbar aussehen.
Claudia Filker / Hanna Schott / Konstanze Ebel
Gestaltet von Almut Schweitzer-Herbold
Talk-Box Vol. 22 – Dazugehören
Über Vielfalt und was uns verbindet
Metalldose mit 120 farbigen Impulskarten
ISBN 978-3-7615-7043-2
€ 18,50
neukirchener
Kooperation mit der Vereinten Evangelischen Mission (VEM)
Erscheint am 24.08.2026
Pressematerial finden Sie hier zum Download.
Kontakt für Rezensionsexemplare und sonstige Anfragen:
Lisa-Sophie Käsch (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) Neukirchener Verlagsgesellschaft mbH
Telefon: 02845. 392 7204
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