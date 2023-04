VEM sucht neue*n Generalsekretär*in ab März 2024

Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) hat die Stelle des Generalsekretärs (w/m/d) ab März 2024 ausgeschrieben. Der aktuelle Stelleninhaber, Pfarrer Volker Martin Dally, wird mit Ablauf seines Anstellungsvertrags Ende Februar 2024 in den Ruhestand gehen.Der*die Generalsekretär*in der VEM übernimmt die Rolle des*der Vorsitzenden des internationalen sechsköpfigen Vorstands (Management Team). Zum Stellenprofil gehört es unter anderem, das Netzwerk mit allen 39 evangelischen Mitgliedern der VEM in Afrika, Asien und Deutschland zu stärken und zu unterstützen sowie die Interessen der VEM weltweit zu vertreten. Darüber hinaus ist der*die Generalsekretär*in für die strategische Weiterentwicklung des operativen Geschäfts der internationalen kirchlichen Gemeinschaft mit Standorten in Wuppertal, Pematangsiantar (Indonesien) und Dar es Salaam (Tansania) zuständig. Die Stelle geht mit einer Vertragslaufzeit von acht Jahren und der Möglichkeit der Verlängerung einher. Der*die Stelleninhaber*in ist berichtspflichtig gegenüber dem Aufsichtsrat mit 14 Mitgliedern aus den drei VEM-Regionen, der die Berufung des*der neuen Generalsekretär*in voraussichtlich im September dieses Jahres aussprechen wird.Erwartet wird unter anderem die Ordination, ein Hochschulabschluss auf mindestens Master-Niveau, einschlägige Leitungserfahrung in internationalen Organisationen, Reisebereitschaft und Tropentauglichkeit, die Bereitwilligkeit zur Zusammenarbeit mit den verschiedenen Denominationen innerhalb der Gemeinschaft und neben fließenden Englischkenntnissen und Grundwissen der deutschen Sprache die Bereitschaft zur Mitarbeiterführung nach den GLEP-Standards (Global Learning in Ecumenical Perspective, GLEP) der VEM.Volker Martin Dally ist seit dem 1. Februar 2016 Generalsekretär der VEM und hat in seiner Amtszeit die seit 1996 in ihrer jetzigen Form bestehende internationale kirchliche Gemeinschaft maßgeblich geprägt. „Es war mir wichtig, den Rat der VEM so früh wie möglich zu informieren, damit in Jahresfrist eine geeignete Nachfolge gefunden werden kann. Der VEM mit ihren Mitgliedern, die durch den Rat vertreten werden und dem angestellten Personal ist es wichtig, dass die in den zurückliegenden Jahren begonnenen Prozesse, wie Stärkung der Regionen hin zu einer zukünftigen Gleichberechtigung der drei Standorte der Büros, das Prinzip des globalen Lernens in ökumenischer Perspektive als Leitideal für Programme und Mitarbeiterführung und auch die Neuordnung der administrativen Struktur mit Verschlankung der Leitungsebene konsequent weitergeführt werden. In diesem Prozess ist die VEM wegweisend für andere Organisationen und der*die Generalsekretär*in wird sicher auch in Zukunft als Berater*in angefragt werden“, so der aus der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck stammende Theologe, der zuvor fünf Jahre lang Direktor des Leipziger Missionswerks war.Interessierte Personen können sich mit einem englischen Motivationsschreiben, Lebenslauf und einem maximal zweiminütigen Video mit Selbstvorstellung bis zum 31. Juli 2023 bewerben. Die VEM bietet ein internationales Arbeitsumfeld in einem interkulturellen, vielfältigen und interdisziplinären Team. Das Generalsekretariat ist im Wuppertaler Missionshaus untergebracht.Die vollständige Stellenanzeige mit Kontaktdaten ist auf der Website der VEM abrufbar.