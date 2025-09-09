Kontakt
VEM startet neue Spendenaktion: Leben ohne Hunger

Frauen in Westpapua erwirtschaften ihre Zukunft

Unter dem biblischen Wort aus Sprüche 27, 18: „Wer seinen Feigenbaum pflegt, wird seine Frucht essen.“ startet die Vereinte Evangelische Mission (VEM) ihre neue Spendenaktion „Leben ohne Hunger“.

Der Welternährungsbericht 2025 meldet zwar einen weltweiten Rückgang des Hungers, doch Millionen Menschen sind nach wie vor unterversorgt. Familien in ländlichen Gebieten sind mit 60 Prozent besonders betroffen. So auch im Hochland von Westpapua (Indonesien), hier leben viele Familien am Existenzminimum. Hausgärten sind dort oft die einzige Nahrungs- und Einkommensquelle.

Frauen zu Kleinunternehmerinnen qualifizieren

Das Frauenzentrum P3W der Evangelischen Kirche in Westpapua (Gereja Kristen Injili di Tanah Papua) beispielsweise unterstützt Frauen dabei, ihre Ernte gewinnbringend zu nutzen. In praxisnahen Schulungen lernen sie, Maniok und Süßkartoffeln zu Chips und anderen Produkten zu verarbeiten, Preise zu kalkulieren und Buch zu führen. Gut verpackt verkaufen sie ihre Waren anschließend auf Märkten und in Gemeindeläden. So erwirtschaften sie zusätzliches Einkommen, mit dem sie ihre Familien zuverlässig ernähren können.

„Wenn Frauen wirtschaftlich gestärkt werden, verändert sich das Leben ganzer Familien. Sie können ihre Kinder zur Schule schicken und die medizinische Versorgung bezahlen. Und sind stolz darauf, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen“, erläutert Pfarrerin Dr. Dyah Krismawati, Leiterin der Division Asien und Mitglied im Vorstand der VEM.

Spenden mit nachhaltigem Effekt

Darüber hinaus fördert die VEM-Gemeinschaft Spar- und Kreditgruppen sowie landwirtschaftliche Kooperativen. Diese stärken Familien langfristig: Mit Kleinkrediten können sie Saatgut, Werkzeuge oder kleine Gewerbe finanzieren, ihre Ernten gemeinsam vermarkten und bessere Preise erzielen. Eine Spende von 90 Euro ermöglicht beispielsweise die Finanzierung einer 3-tägigen Schulung zum Aufbau eines Kleingewerbes sowie eines Startpakets mit Werkzeug für eine Person.

Jede Spende stärkt Menschen vor Ort, ihre Lebensgrundlage selbst zu sichern – für ein Leben ohne Hunger und in Würde.

Vereinte Evangelische Mission (VEM)

Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) mit Büros in Wuppertal, Indonesien und Tansania ist eine internationale, gleichberechtigte Gemeinschaft von 39 Mitgliedern, darunter 32 evangelische Kirchen in Afrika und Asien sowie sechs deutsche EKD-Kirchen und den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Die VEM verfolgt konsequent ein ganzheitliches Missionsverständnis. Dazu gehört, die Lebensumstände notleidender und benachteiligter Menschen unter Achtung ihrer persönlichen Würde und Berücksichtigung ihres kulturellen Kontexts zu verbessern.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
