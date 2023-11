VEM bittet zu Weihnachten um Spenden für geflüchtete Kinder im Ostkongo

„Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn“ – unter diesem Bibelvers aus Psalm 127,3 bittet die Vereinte Evangelische Mission (VEM) in der diesjährigen Weihnachtszeit mit der Aktion „Einfach Kind sein!“ um Spenden für geflüchtete Kinder im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Im Ostkongo sind derzeit 2,5 Millionen Menschen auf der Flucht vor Gewalt, Tod und Terror durch bewaffnete Milizen. Mehr als 356.000 Menschen haben sich vor wenigen Monaten in Kanyaruchinya in der Nähe der Provinzhauptstadt Goma in Sicherheit gebracht, darunter ca. 60.000 Kinder. Viele von ihnen sind traumatisiert und benötigen vor allem Sicherheit und Stabilität, um die Fluchterlebnisse verarbeiten zu können. Staatliche Hilfe für die betroffenen Menschen im Ostkongo gibt es nicht. Die Kirchen vor Ort übernehmen mit ihrer Infrastruktur wichtige Aufgaben bei der Grundversorgung von Geflüchteten. Für internationale Hilfsorganisationen gehören sie deshalb zu den ersten Ansprechpartnerinnen.Die zur VEM-Gemeinschaft gehörende Baptistenkirche ­in­ Zentralafrika­ (Communauté Baptiste au Centre de l‘Afrique, CBCA)­ hat beispielsweise ein Gesundheitszentrum ­im Flüchtlingscamp von Kanyaruchinya ­­ errichtet. Das Zentrum ist mittlerweile zu einer wichtigen Anlaufstelle für Familien mit Kindern geworden, denn hier werden sie medizinisch versorgt und erhalten sie die notwendige psychologische Betreuung.­­Da die geflüchteten Familien ihr Hab und Gut zurücklassen mussten, fehlt es ihnen an allem. Die Baptistenkirche versorgt die Menschen deshalb nicht nur mit Trinkwasser und Lebensmitteln, sondern stellt eine umfassende Hilfe bereit. Kinder werden dabei besonders liebevoll betreut. Viele Freiwillige aus den Kirchengemeinden kochen beispielsweise täglich eine warme Haferbrei-Mahlzeit für Hunderte von ihnen, damit die jungen Geflüchteten keine Mangelernährung erleiden. Darüber hinaus organisiert ­die­­ Kirche für alle Kinder einen ­regelmäßigen Schulunterricht, damit diese den Anschluss an den Lehrstoff nicht verlieren. Der Unterricht bringt zudem ein wenig Normalität in den schwierigen Kinderalltag.„Gott wurde Mensch in dem Kind Jesus. Daran erinnern wir jedes Jahr zu Weihnachten. Weil es schmerzt zu sehen, unter welchen Bedingungen Kinder in unserer Welt leben müssen, engagieren sich die Kirchen der VEM an vielen Orten. Jede noch so kleine Verbesserung ist ein Gewinn“, so Pfarrer Volker Martin Dally, Generalsekretär der VEM.Die kongolesische Baptistenkirche bittet um Spenden für die Kinder im dem ostkongolesischen Flüchtlingscamp und ihre altersgerechte Versorgung. ­Pfarrer Dally meint dazu: „Bei­ meinen ­Reisen ­zu­ unseren­ VEM-Mitgliedskirchen­ besuche ­ich ­häufig Kindergärten,­ Schulen­ oder Gesundheitseinrichtungen. ­Dort­ treffe ­ich­ viele­ engagierte­ Menschen, die dafür sorgen, dass vor allem die Kinder sich gut entwickeln können, auch wenn die Lebensumstände ­schwierig­ sind.­ Als­ Großvater­ geht­ mir­ dabei­ das­ Herz ­auf­­.“VEM-Spendenkonto: KD-Bank eG, IBAN DE45 3506 0190 0009 0909 08, SWIFT/BIC: GENODED1DKD