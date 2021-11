„Unsere Gemeinschaft braucht auch echte Begegnungen!“

Der Generalsekretär der Vereinten Evangelischen Mission (VEM), Pfarrer Volker Martin Dally, besuchte vom 12. bis 22. Oktober 2021 die vier Diözesen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania, die Mitglieder der VEM sind, nämlich die Ostküsten-Diözese (ECD), die Nordost-Diözese (NED), die Nordwest-Diözese (NWD) und die Karagwe-Diözese (KAD). Es handelte sich dabei um die erste Reise eines leitenden VEM-Mitarbeiters nach der 18 Monate langen Corona-Pause. Außerdem traf Volker Martin Dally die Mitarbeitenden des Regionalbüros der VEM im tansanischen Dar-es-Salaam.



In allen Diözesen begegneten dem Theologen zahlreiche Menschen, die ihn neugierig empfingen. „Es hat sich gezeigt, dass unsere Kirchengemeinschaft auch echte Begegnungen braucht, um gemeinsam Gottesdienste zu feiern, miteinander reden zu können und sich gegenseitig zu umarmen. Viele Dinge, vor allem vertrauliche Themen, lassen sich viel besser besprechen, wenn man sich gegenseitig in die Augen schauen kann. Deshalb brauchen wir in Zukunft ein gutes Gleichgewicht zwischen digitalen Treffen und persönlichen Begegnungen“, so der Generalsekretär der VEM.



Neben mehreren offiziellen Terminen mit Vertreterinnen und Vertretern der obigen Kirchen besuchte Pfarrer Dally auch Projekte, die von der VEM unterstützt werden.

(lifePR) (