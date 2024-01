Thema „Liebe“: Neues Bilderbuch und Material zur Jahreslosung 2024 für die Arbeit mit Kindern

Erhältlich ab dem 15. Januar unter dem Titel „Philia Fenchel und die Sache mit der Liebe“

Wer oder was ist eigentlich die Liebe? Und wo ist sie zu finden? Diesen Fragen spürt Maike Siebold in ihrem neuen Bilderbuch „Philia Fenchel und die Sache mit der Liebe“ nach, das am 15.01.2024 in der Neukirchener Verlagsgesellschaft mbH erscheint. Eine Vorlesegeschichte für Kinder im Vor- und Grundschulalter, die auf 32 Seiten das Handeln aus Liebe auf fantasievolle und kindgerechte Weise erklärt, farbenfroh illustriert von Künstlerin Anna Lisicki-Hehn.



Religionspädagogisches Arbeitsmaterial unter demselben Titel



Zeitgleich erscheint das religionspädagogische Material unter demselben Titel, das Inhalte und Anregungen für die Arbeit mit Kindern zur Jahreslosung 2024 für das ganze Jahr und darüber hinaus enthält. In der aktuellen Jahreslosung kommt das zentrale Gebot der Bibel zum Ausdruck: „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“ (1. Korinther 16,14). Ziel der 88 Seiten umfassenden Materialsammlung ist es, Kinder anzuregen, über Liebe nachzudenken, sie im eigenen Erleben und dem Anderer zu erkennen und sie als Grunddimension des Glaubens zu begreifen. „Liebe ist ein großer, schwer fassbarer Begriff. Kindern ist sie dennoch nicht fremd. Sie empfinden Liebe und reflektieren sie“, so Co-Autorin des religionspädagogischen Materials, Angelika Veddeler, Pädagogin und Teamleiterin Regionaler Dienst der Vereinten Evangelischen Mission (VEM). „Mit Philia und den verschiedenen Personen der Materialsammlung werden ihnen Anknüpfungs- und Identifikationsfiguren gegeben, um den Begriff der Liebe besser zu verstehen und sich dazu auszutauschen.“



Bilderbuch und Arbeitsmaterial richten sich vor allem an Familien, Kindertageseinrichtungen, Schulen und Gemeinden und sollen Kindern zeigen, welche Kraft die Liebe hat und wie das Leben schöner wird, wenn man sich, die Menschen um sich herum und die ganze Welt lieben kann. „Das Material lädt Kinder und uns alle ein, Liebe zu verströmen, mit allem, was wir tun. So geht es direkt los mit: „Du bist genau richtig, wie du bist. Vergiss das nie…“, sagt Co-Autor Pfarrer Yoram Karusya, Mitarbeiter Regionaler Dienst der VEM.



Beide Publikationen sind in einem gemeinsamen Projekt der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Vereinten Evangelischen Mission, des Pädagogisch-Theologischen Instituts der EKiR und des Fördervereins Kirche mit Kindern in der EKiR e.V. entstanden.



Philia Fenchel und die Sache mit der Liebe



Eine Vorlesegeschichte, gebunden, 32 Seiten



Maike Siebold mit Illustrationen von Anna Lisicki-Hehn



ISBN 978-3-7615-6984-9



€ 15,00



Philia Fenchel und die Sache mit der Liebe



Begleitmaterial zur Jahreslosung 2024 für die Arbeit mit Kindern, kartoniert, 88 Seiten



Lisa J. Krengel / Christiane Zimmermann-Fröb / Angelika Veddeler / Yoram K. Karusya / Svenja Blaczek



ISBN 978-3-7615-6985-6



€ 15,00



Anfragen für Rezensionsexemplare an:



Lisa-Sophie Käsch



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Neukirchener Verlagsgesellschaft mbH