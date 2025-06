Pfingsten 2025: VEM ruft zur Erneuerung durch den Heiligen Geist auf

Zum Pfingstfest 2025 erinnert die Vereinte Evangelische Mission (VEM) an die weltverändernde Kraft des Heiligen Geistes. Unter dem Leitwortruft Pfarrer Dr. Andar Parlindungan, Generalsekretär der VEM, in seiner englischen Videobotschaft auf YouTube die internationale Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Afrika, Asien und Deutschland zu einer Erneuerung von Kirche und Gesellschaft auf – im Geist von Gerechtigkeit, Vielfalt und weltweiter Gemeinschaft.„Pfingsten ist nicht der Geburtstag einer nationalen Kirche, sondern das Erwachen der weltweiten Kirche aller Völker und Sprachen“, betont der aus Indonesien stammende Missionstheologe. Der Heilige Geist, wie in der Apostelgeschichte 2 beschrieben, schaffe keine Gleichförmigkeit, sondern bejahe die Vielfalt in versöhnter Einheit. Für die VEM als religiöse Gemeinschaft bedeute das: Kirche lebt da, wo Grenzen überwunden, Stimmen gehört und Gaben geteilt werden – über Kontinente und Kulturen hinweg.Besondere Aufmerksamkeit richtet die VEM in ihrer Pfingstbotschaft auf ihre kirchlichen Mitglieder in Krisenregionen, etwa in der Demokratischen Republik Kongo und in West-Papua (Indonesien). Trotz politischer Instabilität, Krieg und sozialer Ungerechtigkeit seien die dort ansässigen Kirchen lebendige Zeugnisse für die Kraft des Evangeliums. Sie tragen aktiv zur weltweiten Mission der VEM bei, auch finanziell, und zeigen eine beeindruckende Solidarität über nationale und wirtschaftliche Grenzen hinaus. „Diese Kirchen sind für uns prophetische Gemeinschaften in einer verwundeten Welt“, erklärt Parlindungan. „Ihre Treue fordert uns heraus, für Gerechtigkeit, Frieden und die Würde aller Menschen einzutreten.“Mit Blick auf die deutschen Mitglieder sei die Botschaft des Pfingstfestes als Einladung zu geistlicher Erneuerung, interkulturellem Dialog und solidarischem Miteinander in einer Zeit gesellschaftlicher Veränderungen und wachsender Säkularisierung zu verstehen. „Der Heilige Geist ruft nicht zur Rückzugsmentalität, sondern zu neuem Hören, mutigem Lernen und spiritueller Entdeckung – gemeinsam mit Kirchen weltweit“, so der leitende Theologe der VEM. „Offenheit ist keine Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke und Hoffnung.“Ihre Mitglieder, Partnerorganisationen und Freund*innen weltweit fordert die VEM dazu auf, dem Ruf des Heiligen Geistes mit offenem Herzen zu begegnen:Seid mutig in der Verwandlung, großzügig in der Solidarität und freudig in der Vielfalt. Komm, Heiliger Geist – erneuere uns und deine Welt!