Pfarrer Dr. Andar Parlindungan wird neuer Generalsekretär der Vereinten Evangelischen Mission

Aufsichtsrat wählt indonesischen Theologen zum Vorstandsvorsitzenden der internationalen Kirchengemeinschaft

Der international besetzte Aufsichtsrat der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) ernannte auf seiner heutigen Sitzung in Negombo (Sri Lanka) Pfarrer Dr. Andar Parlindungan zum neuen Generalsekretär der Gemeinschaft von Kirchen in Afrika, Asien und Deutschland. Der 47jährige Theologe und Vater von drei Kindern stammt von der größten evangelischen Kirche Indonesiens, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) und ist gegenwärtig Mitglied im Vorstand der VEM; hier verantwortet er seit 2014 als Leiter der Abteilung „Program I“ die internationale Bildungsarbeit. Er wird zum 1. März 2024 die Position des Generalsekretärs und damit die Funktion des Vorstandsvorsitzenden der internationalen Kirchengemeinschaft übernehmen. Der Generalsekretär der VEM hat sein Büro im Missionshaus in Wuppertal, seine Amtszeit beträgt acht Jahre.



„Ich danke Gott, dass der Rat der VEM mich heute zum neuen Generalsekretär, der erstmals aus Asien kommt, ab März 2024 gewählt hat. Wir als VEM werden weiterhin unser missionarisches Engagement als Leib Christi zeigen, um gemeinsam zu beten, zu dienen und Gott zu preisen. Die Internationalisierung der VEM ist mit dieser Wahl bestätigt worden und der Weg der Gerechtigkeit, des Friedens und der Bewahrung der Schöpfung wird in dieser Leitungsperiode in Zusammenarbeit mit allen VEM-Mitgliedern in Afrika, Asien und Deutschland weiterhin sichtbar sein," so der designierte Generalsekretär der VEM.



Pfarrer Dr. Andar Parlindungan wird den aktuellen Generalsekretär, Pfarrer Volker Martin Dally, ablösen, der die VEM seit Februar 2016 leitet und nach Ablauf seiner Amtszeit Anfang nächsten Jahres in den Ruhestand wechselt.