Museums-Highlights im Bergischen Land von Januar bis Juni

Inspirierende Erlebnisse und spannende Veranstaltungen erwarten die Besucherinnen und Besucher im ersten Halbjahr 2025: Die neue Programm-Broschüre des Netzwerks Bergische Museen ist da! Sie enthält eine Auswahl der besten Veranstaltungen der Mitgliedsmuseen, darunter Erlebnisführungen, Mitmach-Aktionen, Vorträge, Museumsfeste und vieles mehr.Besondere Highlights sind die zahlreichen Kooperationsveranstaltungen, bei denen zwei oder mehr Museen zusammenarbeiten. So zeigen das Museum auf der Hardt der Archiv- und Museumsstiftung der VEM gemeinsam mit dem Deutschen Schloss- und Beschlägemuseum in Velbert, dem LVR-Freilichtmuseum Lindlar und dem Museum und Forum Schloss Homburg „Kistchen & Kästchen“, in denen sich „Geheimnisse & Genüsse“ verwahren lassen. Exponate aus den vier Sammlungen, aus verschiedenen Epochen und Erdteilen werden in allen vier Häusern zu sehen sein.In diesem Halbjahr ist auch die Ausstellung „Zeitgenössische Kunst, Kultur und Widerstand in Westpapua“ weiterhin im Museum auf der Hardt zu sehen und wartet in der aktuellen Broschüre mit einem Veranstaltungshighlight auf: einer Podiumsdiskussion unter anderem mit dem Mitglied des indonesischen Kunstkollektivs Udeido, Dicky Takndare, am 27. März 2025.Die neue Programm-Broschüre liegt in den teilnehmenden Museen aus und ist auch hier auf der gemeinsamen Webseite unter www.bergischemuseen.de verfügbar. Dort findet sich auch eine umfassende Broschüre, in der alle 28 Mitgliedsmuseen vorgestellt werden.Die Netzwerkarbeit wird unterstützt vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Regionalen Kultur Programm NRW, Kreis Mettmann, Rheinisch-Bergischen Kreis, Oberbergischen Kreis sowie von den Städten Wuppertal, Remscheid und Leverkusen.