Live-Podcast "Stachel & Herz" der VEM mit Aladin El-Mafaalani

Unter dem Titel „Kinder – Minderheit ohne Schutz – auch in der Kirche?!“ lädt die Vereinte Evangelische Mission (VEM) am 9. Juli 2025 um 20 Uhr zum nächsten Live-Podcast „Stachel & Herz“ ins Studio 41, Flurstraße 41, 44145 Dortmund ein.In dieser Folge diskutieren Sarah Vecera, Referentin für Anti-Rassismus und Intersektionalität, und Thea Hummel, Leiterin der Abteilung Advocacy bei der VEM, mit dem renommierten Soziologen Aladin El-Mafaalani, Professor für Migrations- und Bildungssoziologie an der Technischen Universität Dortmund. Nach dem großen Erfolg des ersten Gesprächs ist dies bereits der zweite Podcast mit El-Mafaalani, der durch prägnante gesellschaftliche Analysen in seinen Bestsellern wie „Wozu Rassismus?“ und „Das Integrationsparadox“ bundesweit bekannt geworden ist.Im Mittelpunkt steht El-Mafaalanis neues Buch „Kinder – Minderheit ohne Schutz“, das beleuchtet, wie Kinder in unserer alternden Gesellschaft zunehmend zur Minderheit werden. Die Tatsache, dass heute über 40 Prozent der Kinder in Deutschland internationale Wurzeln haben, hat eine „superdiverse“ Generation entstehen lassen. Der Podcast geht den Fragen nach: Wie sollte Kirche auf diese Entwicklung reagieren, um für junge Menschen relevant zu bleiben? Was bedeuten diese Veränderungen für die Mitbestimmung und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in kirchlichen Gremien?Darüber hinaus sind Krisen wie Corona, Klimawandel und politische Unsicherheiten für viele Kinder und Jugendliche zum Dauerzustand geworden. Der Podcast fragt danach, welche Folgen der Krisenzustand für ihr Selbstbild, ihre psychische Gesundheit und ihr Aufwachsen hat.Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs ist Adultismus – der Missbrauch ungleicher Machtverhältnisse durch Erwachsene gegenüber Kindern und Jugendlichen, etwa in Form von körperlicher oder psychischer Gewalt sowie gesellschaftlicher Diskriminierung. „Wir sind als Kirche Teil einer alternden Gesellschaft. Mit 41 Jahren gelte ich immer noch als jung in der Kirche. Wir sprechen gerne über Altersdiskriminierung, aber über Adultismus redet kaum jemand, weil es die wenigsten selbst betrifft. Das sollte sich ändern, wenn Kirche zukunftsfähig bleiben möchte“, betont die Theologin Sarah Vecera.Alle Tickets für den Live-Podcast in Dortmund sind bereits vergeben. Die Aufzeichnung der Veranstaltung wird am 15. Juli hier im Podcast Stachel & Herz veröffentlicht.