Internationales Gospelfestival am 9. Mai in Wuppertal

„Lasst uns die Stadt verzaubern!“ – unter diesem Motto startet am 9. Mai das Internationale Gospelfestival in Wuppertal. Über 500 Gospel-Fans werden dazu in der Schwebebahnstadt erwartet. Das Programm beginnt am Donnerstagmorgen um 10:00 Uhr mit einem Workshop für rund 250 Sänger*innen in der Citykirche Elberfeld. Mit Rune Herholdt und Stephen Nørrelykke konnten zwei außergewöhnliche Gospelmusiker aus Dänemark für den Masschoir gewonnen werden. Als weiteres Highlight wird Daniel Njikeu mit den Sänger*innen afrikanische Gospelmusik einüben.Auf seinem Weg zur Hauptbühne kommt der Workshop-Chor für einen Überraschungs-Flashmob um 13:30 Uhr am Wuppertaler Hauptbahnhof vorbei, um das Gospelfeeling auch den Reisenden mit auf den Weg zu geben.Das zum zweiten Mal von Jörg Spitzer (Vereinte Evangelische Mission) und der Wuppertaler Gospelsängerin Tine Hamburger organisierte Festival wird dann um 14:00 Uhr auf dem Laurentiusplatz in Wuppertal-Elberfeld von Oberbürgermeister Dr. Uwe Schneidewind eröffnet.Auf der Open-Air-Bühne sorgen neun Chöre für Festivalstimmung. Ihre Gospel-Songs aus viele Teilen der Erde laden zum Mitsingen ein. Mit dabei sind Gospelchöre aus dem Bergischen Land und dem Ruhrgebiet. Als herausragende Gäste haben sich 100 Sänger*innen von „Gospel im Osten“ aus Stuttgart angekündigt.Um 18:00 Uhr endet die Veranstaltung mit einem stimmungsvollen Gospelgottesdienst, zu dem alle Mitwirkenden noch einmal mit ihrem Gospel- und Praise-Sound beitragen werden. „Wer an Christi Himmelfahrt musikalische Erlebnisse der besonderen Art, eine zauberhafte Atmosphäre und entspannte Mitmenschen sucht, sollte sich an diesem Tag auf den Weg nach Wuppertal machen“, so die Mitveranstalterin, Tine Hamburger.Das endgültige Programm mit allen Zeiten und Orten ist auf der Webseite: www.gospelfestival-wuppertal.de zu finden.Das kostenfreie Gospelfestival wird veranstaltet von: Tine Hamburger, der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) und dem Kirchenkreis Wuppertal. Mit freundlicher Unterstützung der Stadtsparkasse Wuppertal.