Indonesische Kirchen und Zivilgesellschaft in Sumatra fordern: „PT Toba Pulp Lestari muss geschlossen werden!“

- Am 14. Juli trafen sich in der Stadt Laguboti nahe dem Toba-See auf der indonesischen Insel Sumatra mehr als 150 Vertreter*innen von Kirche, Zivilgesellschaft, Wissenschaft sowie bäuerlichen und indigenen Batak-Gemeinschaften zur Vorstellung des Buches „Jeritan Bona Pasogit“ (zu Deutsch: „Der Schrei des Batak-Landes“). Im Zentrum der Veranstaltung, die von der Gemeinschaft der Kirchen in Indonesien (PGI) und der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) organisiert wurde, stand ein klarer Appell: die Schließung des Zellstoffunternehmens PT Toba Pulp Lestari (TPL).Das vorgestellte Buch ist das Ergebnis monatelanger gemeinsamer Recherchen und dokumentiert die massiven Umweltschäden durch TPL rund um den Toba-See wie Entwaldung und Wasserverschmutzung sowie die Folgen mit dem Verlust der traditionellen Lebensgrundlage. Pfarrer Dr. J.P. Robinsar Siregar, Mitautor des Buches, schilderte die dramatischen Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten für die Bevölkerung, insbesondere für Frauen und indigene Gruppen.Laut Daten der Umweltbehörde Nordsumatras sind heute nur noch ca. 12 % der Waldflächen rund um den Toba-See erhalten. Arie Rompas, Waldkampagnenleiter bei Greenpeace Südostasien, kritisierte die engen Verflechtungen von TPL mit der Royal Golden Eagle Group. Er bezeichnete TPL als Teil eines undurchsichtigen Schattenkonzerns, der durch ein Netzwerk von Firmen Verantwortung für ökologische Zerstörung systematisch umgehe. Das Unternehmen betreibe seine umweltschädigenden Aktivitäten nicht nur am Toba-See, sondern auch in großem Umfang an anderen Standorten auf Sumatra und auf Kalimantan - beide bekannt für ihre große Biodiversität.„Das Buch ist kein Abschluss, sondern ein Werkzeug für den weiteren Einsatz der Kirchen zum Schutz der Schöpfung“, meinte Irma Simanjuntak, Advocacy Officer der VEM-Region Asien. Prof. Dr. Posma Sibuea rief zum ökologischen Umdenken im Konsum- und Produktionsverhalten auf. Alfian R. Komimbin (PGI) betonte: „Die ökologische Krise ist nicht nur ein technisches, sondern ein geistliches Problem. Sie betrifft unser Verhältnis zur gesamten Schöpfung.“Leitende Kirchenvertreter*innen äußerten sich besonders eindringlich. So forderte Bischof Firman Sibarani von der HKI-Kirche die Rückgabe des Landes an die Bevölkerung: „Es darf nicht geplündert, sondern muss bewahrt und vererbt werden.“Zum Abschluss verlas Pastor Walden Sitanggang von der katholischen Kirche die gemeinsame Erklärung der Kirchen Nordsumatras. Mit ruhiger Entschlossenheit brachte er den Schmerz und die Hoffnung der betroffenen Gemeinden auf den Punkt: „Wenn Land, Wasser und Luft aus Gier zerstört werden, dann wird Gottes Schöpfung geschändet. Die Kirche darf dazu nicht schweigen.“Die Kirchenleitungen fordern deshalb: