Hörfunkgottesdienst: „Spirit on Tour – Gottes Geist weltweit"

Am Pfingstmontag, den 25. Mai 2026, feiert die Vereinte Evangelische Mission (VEM) einen internationalen Gottesdienst unter dem Motto „Spirit on Tour – Gottes Geist weltweit“. Er findet in der evangelischen CityKirche Elberfeld, Kirchplatz 2, 42103 Wuppertal, statt und beginnt um 10:00 Uhr.



„Spirit on Tour" – das Motto ist Programm. Im Gottesdienst soll hörbar werden, wie Gottes Geist Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Sprachen und Kontinenten verbindet und in Bewegung bringt. Menschen aus Afrika, Asien und Deutschland erzählen, wie Gottes Geist in ihrem Leben wirkt und was es bedeutet, als weltweite Gemeinschaft füreinander da zu sein, miteinander zu lernen und gemeinsam unterwegs zu sein.



Ein besonderes Highlight: Der Gottesdienst wird live auf WDR5 und NDR Info übertragen und erreicht damit rund 500.000 Hörer*innen. Neben internationalen Stimmen erwarten die Gäste vor Ort und am Radio eine Predigt des indonesischen Generalsekretärs der VEM Pfarrer Dr. Andar Parlindungan sowie ein vielfältiges Musikprogramm.



Alle Besucher*innen werden gebeten, ihre Plätze bis spätestens 9:30 Uhr einzunehmen, da zu diesem Zeitpunkt eine kurze Einführung durch das Rundfunkteam erfolgt. Wer nicht persönlich teilnehmen kann, ist herzlich eingeladen, die Übertragung im Radio zu verfolgen.

(lifePR) (