Fachbuch „International Handbook on Ecumenical Diakonia“ erschienen

Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) lädt am Donnerstag, den 16. September 2021 um 10:30-11:30 Uhr ein zu einer Online-Präsentation des gemeinsam mit dem Institut für Diakoniewissenschaft und Diakoniemanagement (IDM) und Brot für die Welt (BfdW) verantworteten Fachbuchs „International Handbook on Ecumenical Diakonia“ (Internationales Handbuch der Ökumenischen Diakonie).Zu Wort kommen neben den Herausgebenden Prof. Dr. Beate Hofmann, Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck; Prof. Dr. Dr. Dietrich Werner, Referent für theologische Grundsatzfragen bei BfdW; Prof. Dr. Martin Büscher, stellvertretender Direktor des IDM; Pfr. Godwin Ampony, Koordinator für Internationale Diakonie der VEM auch Dr. Dagmar Pruin, Präsidentin von BfdW und Dr. Matthew Ross, Programmleiter für Diakonie und Kompetenzaufbau beim Weltenkirchenrat.Die offizielle Buchpräsentation erfolgt durch Bischof (Emeritus) Dr. Zephania Kameeta, vormaliges Mitglied der SWAPO (South-West Africa People’s Organisation, Südwestafrikanische Volksorganisation) und stellvertretender Präsident des ersten Parlaments des unabhängigen Staates Namibia sowie bis 2020 Minister für Armutsbekämpfung und soziale Wohlfahrt in Namibia und vormaliger Moderator der VEM.Das über 700 Seiten umfassende englischsprachige Kompendium wendet sich an Studierende, Lehrkräfte, kirchliche Mitarbeitende und Forschende mit dem Schwerpunkt ökumenische Diakonie. Die vier Hauptkapitel des Handbuchs widmen sich der Theologie der Diakonie in unterschiedlichen kirchlichen und sozialen Kontexten, den Konzepten und Profilen des diakonischen Auftrags in den Weltreligionen, den Trends und Hauptanliegen in der Diakonie sowie den Modellen und Methoden für den Kompetenzaufbau. Unter diesen Überschriften kommen rund 110 internationale Autorinnen und Autoren in über 100 Artikeln mit ihren diakonischen Perspektiven zu Wort."Ein solches Standardwerk war überfällig! Das Handbuch präsentiert Diakonie in vielfältiger Form, sowohl akademisch als auch praktisch. Als ehemaliger Student der Diakonie, der in einer internationalen Einrichtung arbeitet und Vorlesungen über Diakonie hält, verlasse ich mich auf dieses Buch als primäres Nachschlagewerk. Dies ist umso wertvoller für Studierende und Praktiker im globalen Süden, wo die englischsprachige Literatur über Diakonie begrenzt ist. Mein Dank geht an alle Mitwirkenden", so Mitherausgeber Godwin Ampony.Die Druckversion des Handbuchs kann beim Regnum-Verlag zum Preis von 45 Britische Pfund hier erworben werden.Die Online-Fassung kann ab dem 13. Dezember 2021 unter diesem Link gratis heruntergeladen werden.Zoom-Link für die Teilnahme am Buch-Launch: https://unitedinmission-org.zoom.us/j/7106586800?pwd=MUhRMUl4VjFucjQ3SlpPTlVaR01zdz09 Meeting ID: 710 658 6800ID code: 365445