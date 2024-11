Einladung des Arbeitskreises Welt-Aids-Tag in Wuppertal

Am 30. November 2024 verwandelt sich der Innenhof der Aidshilfe Wuppertal in der Simonsstraße 36 in eine bunte Festmeile, wenn der Arbeitskreis Welt-Aids-Tag (WAT) zu seinem großen „WAT´n Fest“ einlädt. In der Zeit von 16 bis 19 Uhr erwartet die Gäste eine winterliche Atmosphäre, die zum Verweilen und gemeinsamen Austausch einlädt.



Anlässlich des internationalen Welt-Aids-Tages, der am 1. Dezember begangen wird, setzen die teilnehmenden Organisationen – Aidshilfe Wuppertal, AIDS- und STI-Beratung und Koordination des Gesundheitsamtes Wuppertal, AWO Wuppertal, Drogenberatung, Sozialamt, Vereinte Evangelische Mission (VEM) und Inside:Out e.V. – das queere Zentrum in Wuppertal – ein Zeichen für Aufklärung, Solidarität und den Kampf gegen Diskriminierung von Menschen mit HIV und Aids. Auch für 2024 konnte dieser Arbeitskreis Oberbürgermeister Uwe Schneidewind als Schirmherren für die Veranstaltung gewinnen.



Die Besucher*innen können sich auf unterhaltsame Aktionen und Informationen über die vielfältige Präventions- und Unterstützungsarbeit im Kontext von HIV der beteiligten Organisationen freuen. Das Fest bietet eine großartige Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, neue Perspektiven zu gewinnen und gemeinsam einen winterlichen Vorabend zu erleben.



„Wir möchten mit diesem Fest ein positives Zeichen setzen, den Austausch fördern und Menschen zusammenbringen“, betont Susann Heichel, Teamleitung der Aidshilfe Wuppertal. „Der Welt-Aids-Tag ist nicht nur ein Tag der Erinnerung, sondern auch ein Tag, an dem wir Hoffnung, Solidarität und Unterstützung zeigen wollen.“ Das ist in diesem Jahr umso wichtiger, da die Landesregierung die finanziellen Mittel der Aidshilfen um bis zu 35 Prozent kürzen möchte und wird. Diese gravierenden Einsparungen sind ein massiver Rückschritt im Kampf gegen HIV und Aids und gefährden die wertvolle Arbeit, die von den Aidshilfen seit vielen Jahren geleistet wird.



Der Eintritt zum „WAT´n Fest“ ist kostenlos. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Spenden sind sehr willkommen! Alle sind eingeladen, mitzufeiern und gemeinsam ein Zeichen für ein solidarisches und offenes Miteinander in Wuppertal zu setzen!





(lifePR) (