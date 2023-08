„Die christliche Botschaft lehrt uns, nach Wegen der Entfeindung zu suchen“

Summer School der VEM zum Thema „Friedensbildung und Schutz der Menschenrechte“ kommt im August nach Hofgeismar

Wie kann Friedensbildung, Konfliktlösung und der Schutz der Menschenrechte gelingen? Darum geht es in der Summer School der Vereinten Evangelischen Mission (VEM), die auf Einladung der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) am 19. August in die evangelische Tagungsstätte nach Hofgeismar kommt. 20 Teilnehmende aus elf Ländern bilden sich bis zum 2. September in der englischsprachigen Sommerschule, die in diesem Jahr zum fünften Mal stattfindet, weiter.



In ihrer Predigt wird Bischöfin Dr. Beate Hofmann die Möglichkeiten, aber auch die aktuellen Herausforderungen christlichen Engagements für den Frieden ausloten. Sie wird ermutigen, Strategien einzuüben, um Konflikte gewaltfrei zu lösen. „Die christliche Botschaft lehrt uns, nicht in Feindbildern zu denken, sondern nach Wegen der Entfeindung zu suchen“, so die Bischöfin der EKKW.



Vermittlung bewährter Instrumente zur Konfliktlösung und Friedensbildung



Angesichts von bewaffneten Konflikten, schweren Menschenrechtsverletzungen durch staatliche Stellen und Erfahrungen von Rassismus sowie Unterdrückung in vielen ihrer Mitgliedskirchen, hat die VEM ein Programm entwickelt, in dem sowohl das Eintreten für Menschenrechte als auch Friedenslösungen und Konfliktbearbeitung vermittelt werden.



Dies geschieht durch ein internationales Team von Expert*innen zusammen mit Vertreter*innen unter anderem aus Indonesien und der Demokratischen Republik Kongo, die selbst in bedrohlichen Situationen tätig waren bzw. sind.



„Unser Ziel ist es, nicht nur theoretisches Wissen zu vermitteln, sondern Engagierten aus Kirchen in Krisenregionen eine Zeit außerhalb ihrer Region zu ermöglichen, in der sie in Sicherheit Kontakte mit Akteuren aus anderen Ländern aufbauen können. Im Training werden Erfahrungen ausgetauscht und neue Perspektiven auf die Menschenrechts- und Friedensarbeit gewonnen. Die Teilnehmenden sollen so gestärkt und ermutigt in ihre zum Teil kritischen Realitäten zurückkehren und in ihren Kirchen und Nicht-Regierungsorganisationen ihre Arbeit für Menschenrechte und Konfliktlösungen engagiert fortsetzen“, so Dr. Jochen Motte, stellvertretender Generalsekretär der VEM und Leiter des Programms für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung.



Die VEM hat mit der Zusammenführung von Frieden und Menschenrechten ein besonderes Trainingsprogramm entwickelt, das verschiedene Perspektiven verbindet und Akteure unterschiedlicher Tätigkeitsfelder aus Kirchen und Zivilgesellschaft zusammen bringt, um Opfern von Gewalt und Unrecht wirkungsvoll beizustehen.



Kooperationspartner*innen aus der internationalen Ökumene



Die Summer School "Friedensbildung und Schutz der Menschenrechte" der VEM wird in Kooperation mit dem Weltrat der Kirchen, Misereor, der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen, Brot für die Welt, der Evangelischen Mission Weltweit, dem Lutherischen Weltbund sowie der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck durchgeführt. Sie alle laden Vertreter*innen von Religionsgemeinschaften und Kirchengemeinden aus verschiedenen Regionen der Welt zur Teilnahme an der internationalen Summer School ein.