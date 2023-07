VEDA-Autohöfe sind die Gewinner

Leser- und Expertenwahl des HUSS-Verlags kürt die besten Autohöfe

Ob in puncto Gastronomie, Preis/Leistung oder Wohnmobil: Bei der Wahl zu den besten Autohöfen 2023 haben die Autohöfe der VEDA einmal mehr überzeugt. In allen fünf Kategorien belegten sie die vordersten Plätze.



Alle zwei Jahre befragt der in München ansässige HUSS-Verlag seine Leserinnen und Leser der Publikationen „AUTOHOF GUIDE“ und „UNTERWEGS auf der Autobahn“ nach den besten Autohöfen in Deutschland. Zur Wahl standen über 230 Autohöfe, bewertet wurden die persönlichen Erfahrungen in den fünf Kategorien Gastronomie, Service, Preis/Leistung, sicheres Parken und Wohnmobil. Zudem konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren Lieblingsautohof benennen.



Wie in den Jahren zuvor schnitten auch 2023 die in der VEDA (Vereinigung Deutscher Autohöfe e. V.) organisierten Autohöfe besonders gut ab. Mit Ausnahme des Shell Autohofs Pörsdorf finden sich in allen fünf Kategorien ausschließlich VEDA-Mitglieder unter den Top 3 der Preisträger. Zu den Lieblingsautohöfen wurden der 24-ENI Autohof Homberg (Efze), der Autohof Strohofer Geiselwind sowie der HOYER Autohof Hamburg Süd/Rade gekürt.



Die Preisverleihung an die Autohofbetreiberinnen und -betreiber fand am 5. Juli 2023 in der MOTORWORLD München statt. „Dass die VEDA-Autohöfe erneut so zahlreich zu den Preisträgern gehören, freut uns sehr – wenngleich es uns nicht überrascht. Nicht umsonst legen wir großen Wert auf höchste Qualität und besten Service – ein Versprechen, auf das sich Kundinnen und Kunden 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag verlassen können“, betont VEDA-Geschäftsführer Armin Simmelbauer.



Die Gewinner im Überblick



Gastronomie



Platz 1: SVG Autohof Rüssel

Platz 2: HOYER Autohof Hamburg Süd/Rade sowie 24-ENI Autohof Homberg (Efze)

Platz 3: 24-TotalEnergies Autohof Bad Rappenau



Service



Platz 1: 24-ENI Autohof Homberg (Efze)

Platz 2: 24-TotalEnergies Autohof Bad Rappenau

Platz 3: HOYER Autohof Hamburg Süd/Rade



Sicheres Parken



Platz 1: Euro Rastpark Schweitenkirchen

Platz 2: 24-TotalEnergies Autohof Leipzig-Flughafen

Platz 3: 24-ENI Autohof Homberg (Efze)



Preis/Leistung



Platz 1: HOYER Autohof Hamburg Süd/Rade

Platz 2: Autohof Strohofer Geiselwind

Platz 3: 24-TotalEnergies Autohof Leipzig-Flughafen



Wohnmobil



Platz 1: Autohof Strohofer Geiselwind

Platz 2: Euro Rastpark Schweitenkirchen

Platz 3: Shell Autohof Pörsdorf