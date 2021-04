VPV verschärft Kriterien für die Investition in nachhaltige Kapitalanlagen

„Für das Jahr 2021 haben wir uns als Ziel gesetzt, dass 79 Prozent unserer Kapitalanlagen den neuen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen“, erklärt Klaus Brenner, Vorstandsvorsitzender der VPV. Bereits seit Jahresbeginn entsprechen 72,2 Prozent der Anlagen den verschärften Kriterien.Die Nachhaltigkeitskriterien gehen aus dem heute veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht (CSR-Bericht) 2020 der VPV hervor. Neben den nachhaltigen Kapitalanlagen ergreift die VPV auch Maßnahmen, um sowohl den Stromverbrauch als auch den CO2-Ausstoß zu reduzieren. So hat die VPV im Jahr 2020 die Umrüstung auf LED-Beleuchtung in weiteren Gebäudeteilen vorangetrieben und die ersten Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge in die Fahrzeugflotte aufgenommen. Die VPV versteht Nachhaltigkeit nicht nur aus ökologischen Gesichtspunkten. So erklärt Klaus Brenner: „Als mittelständisches Unternehmen sind wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und geben gerne auch etwas zurück“. Im November 2020 hat die VPV beispielsweise bei der Kelly-Challenge des 25. RTL-Spendenmarathons teilgenommen und darüber hinaus 25.000 Euro an die Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V. gespendet.Seit diesem Jahr unterstützt die VPV auch die Bürgerinitiative Stuttgart mit der Initiative „Supp_optimal – Essen für alle“, die an unterschiedlichen Stellen in Stuttgart kostenlos warme Mahlzeiten an Menschen ohne festen Wohnsitz ausgibt. Neben einer Spende von über 1000 Euro, unterstützen regelmäßig Mitarbeitende der VPV die Initiative, in dem sie bei der Essensausgabe helfen.Der Nachhaltigkeitsbericht (CSR-Bericht) 2020 ist auf der Homepage unter www.vpv.de/csr-bericht veröffentlicht.