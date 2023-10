VPV mit neuem Unfallprodukt

Die Variante Smart richtet sich an preissensible Kunden und enthält eine fixe Invaliditäts- und Todesfallleistung sowie Rehabilitationsleistungen.

Die Variante Flexi passt sich individuell an die persönlichen Bedürfnisse der Kunden an.

Die VPV belohnt über den Helm-Bonus das Tragen eines Helms mit einer höheren Invaliditätsleistung im Falle eines Fahrradunfalls.

Bei einem Unfall mit öffentlichen Verkehrsmitteln zahlt die VPV über ÖPNV-Spezial eine höhere Todesfallsumme an die Hinterbliebenen.

Beim Aktiv-Spezial versichert die VPV auch Unfälle im weiteren Sinne, also wenn sich jemand durch Eigenbewegung verletzt.

Der neue Tarif in der Unfallversicherung der VPV ist in zwei Produktlinien verfügbar: Smart und Flexi.Für den Flexitarif steht ein Baukasten an Leistungsbestandteilen zur Verfügung. Neben Invaliditäts- und Todesfallleistungen können die Kunden Rehabilitationsleistungen, Krankenhaustagegeld, Unfallrente, Unfall-Schutzbrief, Sofort- und Übergangsleistungen und kosmetische Operationen in ihr Leistungspaket wählen.„Ich freue mich, dass wir mit diesem komplett runderneuerten Produkt eine auch im Marktvergleich sehr attraktive Absicherung gegen die finanziellen Folgen von Unfallverletzungen anbieten können“, sagt Steffen Guttenbacher, Vorstandsmitglied für den Kompositbereich. „Insbesondere für Familien und Aktive haben wir mit dem Helm-Bonus und dem ÖPNV-Spezial zwei besondere Highlights, die nachhaltiges Verhalten belohnen.“