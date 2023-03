VPV Green Invest: Nachhaltigkeit in der Altersvorsorge

Die VPV Versicherungen (VPV) erweitern ihr Produktportfolio mit VPV Green Invest um ein nachhaltiges Altersvorsorgeprodukt.Mit VPV Green Invest können Kundinnen und Kunden in nachhaltige Fonds und ETFs investieren und so an den hohen Renditechancen der Kapitalmärkte teilhaben. Es handelt sich um eine rein fondsgebundene Rentenversicherung ohne Garantien und Sicherungsmechanismen.„VPV Green Invest richtet sich an alle, die zugunsten höherer Renditechancen auf Garantien verzichten können und selbst Einfluss auf ihre Kapitalanlage nehmen wollen“, erläutertDr. Olaf Schmitz, zuständig für die Lebensversicherung in der Geschäftsleitung der VPV.Mit VPV Green Invest bietet die VPV außerdem die höchstmögliche Flexibilität während der Laufzeit, u.a. durch die Möglichkeit von Zuzahlungen, Entnahmen, Beitragsanpassungen, die Option von Einstiegs- und Ablaufmanagement und der Wahl der späteren Verwendung des Guthabens. Außerdem können Kunden nach Vertragsabschluss die Fondsauswahl beliebig ändern.Kundinnen und Kunden können sich in VPV Green Invest zwischen drei vordefinierten Fondskörben (Baskets) entscheiden oder eine individuelle Auswahl aus einer umfangreichen und nachhaltigen Palette an ETFs und Fonds treffen. Diese Investmentmöglichkeiten sind nach Artikel 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung eingeordnet.Die drei Baskets sind:: Enthält kostengünstige, börsengehandelte Indexfonds. Der Basket enthält drei nachhaltige ETFs mit Fokus auf Nachhaltigkeit allgemein, die Kreislaufwirtschaft oder die Klimaveränderung.: Ausgewählte, aktiv gemanagte Fonds mit spezifischerenNachhaltigkeitsthemen. Der Fokus der gewählten Fonds liegt u.a. auf Klima, Wasser oder erneuerbaren Energien.: Ein ausgewogenes Portfolio, das neben Aktienfonds auch Mischfonds und Anleihen enthältWeitere Informationen zu VPV Green Invest unter: www.vpv.de/green-invest