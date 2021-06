Erfolgreiche Impfaktion bei der VPV

118 Mitarbeitende und Vermittler*innen wurden am 11.06.2021 im Rahmen einer Impfaktion in der Hauptverwaltung der VPV Versicherungen in Stuttgart Weilimdorf geimpft.



Im Zeitraum zwischen 9 und 15 Uhr waren dafür eine Betriebsärztin der ias-Gruppe, ein weiterer Arzt sowie ein großes Team des DRK Weilimdorf im Einsatz. Das Angebot wurde von den Mitarbeitenden der VPV mit großem Interesse in Anspruch genommen.



„Wir sind sehr froh, dass wir unseren Mitarbeitenden ein Impfangebot machen konnten und die Aktion so gut angenommen wurde“, freut sich Klaus Brenner, Vorstandsvorsitzender der VPV.



Die Impfaktion ist ein weiterer Schritt, um die Gesundheit der Mitarbeitenden bestmöglich zu schützen und eine wichtige Ergänzung zu den bestehenden Schutzmaßnahmen. Am 16. Juli findet der nächste Termin statt, an dem die zweite Impfung durchgeführt wird.

(lifePR) (