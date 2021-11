Beatrice Egli wird neue Markenbotschafterin der VPV

Es ist offiziell – Beatrice Egli wird die neue Markenbotschafterin der VPV. Die im deutschsprachigen Raum bekannte Schlagersängerin wird zukünftig das Gesicht der VPV und in der Kommunikation rund um die Themen Absicherung und Vorsorge zu sehen sein.



Authentisch, positiv und erfolgreich – Beatrice Egli ist eine absolute Powerfrau, die ihre Fans, Jung und Alt, seit Jahren begeistert. Seit ihrem Durchbruch in der Castingshow DSDS ist sie nicht mehr aus dem TV wegzudenken. Doch auch trotz ihres großen Erfolgs als eine der erfolgreichsten Schlagerkünstlerinnen, ist sie immer auf dem Boden geblieben.

Beatrice Egli ist die neue Markenbotschafterin der VPV und die Partnerschaft könnte passender nicht sein. Das familiäre und solidarische Miteinander, soziale Verantwortung, Naturverbundenheit und Tradition sind Werte, die die VPV und Egli miteinander teilen.



„Insbesondere für mich als Frau spielt die Vorsorge eine wichtige Rolle. Zudem sind auch die Musikbranche und das Leben selbst oft unberechenbar, weshalb ich es wichtig finde, sich frühzeitig Gedanken über die finanzielle Absicherung im Berufsleben und Alter zu machen“, so Beatrice Egli.

Im Rahmen der mehrjährigen Partnerschaft sind deshalb einige Kampagnen rund um die Themen Vorsorge und Absicherung geplant sowie vieles mehr.

Dietmar Stumböck, Vorstand Vertrieb und Marketing der VPV, erklärt: „Beatrice Egli ist die perfekte Markenbotschafterin für die VPV. Sie steht für Authentizität, Erfolg und Bodenständigkeit und sie weiß was sie will. Als traditionsreiche Versicherung sind das auch für uns zentrale Werte.“



Gemeinsam ist das Ziel zu sensibilisieren und die Themen Vorsorge und Absicherung aktiv anzusprechen. Beide Seiten freuen sich bereits auf die Zusammenarbeit.

