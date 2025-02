39. Ausgabe der „Heiteren Orgel“ in der Pfarrkirche St. Georg in Nürnberg

Die Pfarrkirche St. Georg lädt Musikliebhaber zur Faschingszeit zur nunmehr 39. Ausgabe der „Heiteren Orgel“ ein. Das diesjährige Faschingskonzert mit Kultstatus, das die Kirchenmusik auf moderne Art hör- und erlebbar macht, findet am Sonntag, den 23. Februar 2025, von 16 bis 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Georg im Bierweg 33 statt.



„Die heitere Orgel“ ist für ihre einzigartige Mischung aus Kirchenmusik und Kabarett bekannt. Zu den künstlerischen Höhepunkten gehören dieses Jahr die Werke des Komponisten Johann Strauss, die anlässlich des 200. Geburtstags des „Walzerkönigs“ auf dem Programm stehen.



Als Organisator und Gründer des Vereins schlägt Rolf Gröschel, der auch bei der Mitgestaltung des Jahresprogramms in leitender Funktion auftritt, die Orgel. Unterstützung erfährt er durch den bekannten Regenburger Organisten und ehemaligen Orgel-Professor Norbert Düchtel. Komplettiert wird das fröhliche Trio durch den Schlagzeuger und Percussionisten Yogo Pausch, der in leidenschaftlicher Manier aufs Schlagzeug schlägt und durch seine einfallsreichen musikalischen Engagements weit über Nürnberg hinaus längst den Legenden-Status erreicht hat.



Neben den genannten Musikern, die Kompositionen von Johann Strauss bei der „Heiteren Orgel“ wieder lebendig machen, sorgt der BR-Kabarettist Wolfgang Krebs mit seiner Moderation für die passende Unterhaltung. Als leidenschaftlicher Imitator, der bis 2015 täglich auf Bayern 3 zu hören war und seitdem mit seinen Solo-Programmen begeistert, zeigt Kabarettist bei der „Heiteren Orgel“ einmal mehr, dass Lachen in der Kirche nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht ist!



Tickets für die Heitere Orgel im Vorverkauf erhältlich



Interessenten können die Tickets für das abwechslungsreiche Faschingskonzert mit Kultcharakter bereits im Vorverkauf zu einem Eintrittspreis von 25 Euro erwerben. Bestimmte Personengruppen wie Schüler, Studierende, Schwerbeschädigte und Nürnberg-Pass-Inhaber zahlen einen ermäßigten Eintrittspreis.



Als Veranstalter fungiert der etablierte Verein zur Pflege der Kirchenmusik in der Kath. Stadtkirche Nürnberg e.V., der in regelmäßigen Abständen außergewöhnliche Musiker und Ensembles für verschiedene Nürnberger Kirchen im Stadtgebiet engagiert und den Vereins- und Nicht-Vereinsmitgliedern ein spannendes Jahresprogramm voller Kirchenmusik sowohl von historischen, als auch zeitgenössischen Komponisten bietet.

