Die Jäger aus Kurpfalz sind auf Spurensuche und scheinen zu versuchen trotz abgelaufener Verwaltungsrechte aus den Kolonialgebieten noch schnellstmöglich brüchige Geschäftsmodelle durchzudücken, bevor die träge Einwohnerschaft hierzulanden bemerkt, dass ihnen durch ungültige Rechte die Bestimmungsgewalt abgejagd worden ist.Und wenn dann Bürger ihre Stimmen gegen den Raubbau an der Natur und gegen die Erstellung von Windkraftanlagen erheben und sich auf Gutachten berufen, welche Schäden an der Natur durch Windkraft nachweisen, dann wird ihnen das nichts helfen. Ebenso werden Petitionen keinen Erfolg bringen, auch wenn der Jäger aus Kurpfalz bereits ein totes Pferd reitet. Denn die Kläger vergessen in ihrem Zorn, dass es sich bei dem Verlust von Bioreservaten, insbesondere von Waldflächen, um längst vergangene kurpfälzische Rechte handelt.Entsprechend des etymologischen Wörterbuches finden wir den Begriffals ‘Königssitz’, beschrieben, als im ganzen mittelalterlichen Reichsgebiet verstreut befindliche, von den Pfalzgrafen wechselweise besuchte Wohn-, Gerichts- und Regierungsstätten, Burgen und Schlösser.Dagegen ist der Begriffauf die standesherrlichen Wittelsbacher zurückzuführen, welche sich im 13. Jahrhundert unter dem Löwenwappen im Süden der deutschsprachigen Lande, die Rechte der Kriegsgebietsverwaltung kolonialisierter Gebiete erkauft und erkämpft hatten.Nach Mediatisierung und Aufhebung der Adelsrechte durcheingab und dem Heiligen Römischen Reich ein endgültiges Ende setzte, nahm das Haus Thurn und Taxis die Postrechte bis 1867 in private Hände und ließ sich die Abgabe dieser Rechte vom Preußischen Königshaus mit Landflächen vergüten, die bis heute außerhalb der Kriegsverwaltung des Deutschen Reiches standen und somit außerhalb der Verfügung des Treuhandverwaltung Bundesrepublik Deutschland stehen. Diese über 250 freie, nicht Gemeinde zugehörigen Gebiete mit der PLZ 0, werden wohl immer noch von standesherrlichen Familien verwaltet.So dürfen wir uns gerne entrüsten, wenn Windkraftanlagen den Verlust von Vögeln, Fledermäusen und Insekten in einem Umfang töten, dass jedem Vegetarier die Nutzung dieser Energieformate moralisch verbietet. Aber selbst damit bringt es uns keine Bestimmungsrechte zurück. Auch bewirkt die Entrüstung nicht, dass weitere Schäden durch unnatürliche, unaufhörliche Vibrationen, welche sich über Tonnen von Beton in den Boden und oberirdisch in Form von Schallwellen freisetzen, ein Ende nehmen. Hier sind hoheitliche Rechte gefordert, deren Reichweite bis tief in die Erde und bis hoch in die Hemisphäre wirken. Denn um dem Einfluss der Riesen auf die Wolkenbildung, Temperatur und diese Veränderung folgenden Trockenperioden mit den erhöhten Moor- und Waldbränden zu Leibe zu rücken zu können, braucht es eine umfassende, geschichtlich hinterlegte Rechtskunde. Fest steht, dass derzeitige Wirtschaftsverwalter von Wald und Heide es nicht gut mit unseren Landschaften meinen.So haben wir Kontakt zu einer Koryphäe zu Grund- und Bodenrechten aufgenommen, die sich ohne Zweifel auch im europäischen Recht durch sachkundiges Wissen zu Grund- und Bodenrechten auszeichnet. Heike Werding kennt sich im europäischen Obligationenrecht ebenso gut aus, wie im hoheitlichen Eigentumsrecht und in den landesrechtlichen Vorschriften.Wir fragten sie zu ihrer Meinung und ihren Kenntnissen bezüglich der Jäger aus Kurpfalz und zur Ländersache – Wald und Heide:Für einen Vogelkundler und seine zwitschernden Freunde ist es ein Unding, dass es wenige finanzkräftige alten Familien vorbehalten ist, der Natur und den Menschen zu schaden.Dennoch werden wir uns um unsere Rechte bemühen müssen um unsere Landschaften schützen zu können. Vielen Dank an Heike Werding für die umfangreiche Recherchearbeit in alten und neuen Rechtsbüchern, mit dem Blick und der Suche auf unsere höheren Rechte.Lieselotte FühringDie Texte und Bilder, auch Ausschnitte, sind nur unverändert mit Namensnennung zu veröffentlichen.