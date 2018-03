Thüringer Städte präsentieren sich auf der ITB 2018

Der Verein Städtetourismus in Thüringen e. V. ist auch 2018 wieder auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin vertreten. Am Thüringen-Stand informiert das Messe-Team vom 07. bis 11. März über die Highlights aus 19 Thüringer Kultur- und Residenzstädten mit interessanten Broschüren und vielen Reisetipps.Neue Broschüre „Thüringer Städte – die Stadt als Kulisse“Dass die Thüringer Städte immer beliebter werden, hängt nicht zuletzt mit dem reichen Angebot kultureller Veranstaltungen zusammen.Die geschichtsträchtigen Burgen und Schlösser, Parks und Gärten, werden zur Kulisse für großes Theater, mitreißende Konzerte oder entspannte Pop- und Jazzfestivals vor tausenden Besuchern.In ihrer neuen Broschüre „Die Stadt als Kulisse“ stellen die Mitgliedsstädte ihre kulturellen Höhepunkte für 2018 vor. Damit geben Sie dem Besucher einen kurzen Überblick. Wer Lust bekommen hat die Thüringer Städte zu besuchen, kann sich dann auf dem Veranstaltungskalender der Städte über das Kulturprogramm tagesaktuell informieren.19 Thüringer Städte laden Sie einErleben Sie prachtvolle Residenzschlösser und Patrizierhäuser, Fachwerkhäuser in verwinkelten Gassen oder Kirchen von der Romanik bis zum Jugendstil. Entdecken Sie eine unvergleichlich dichte Kulturlandschaft im Herzen Deutschlands. Große Persönlichkeiten wie Luther, Bach, Goethe, Schiller, Cranach, Herder, Liszt und Dix fanden hier ihre geistige und künstlerische Heimat und prägen die kulturellen Angebote.