Thüringen im Herbst: Städte feiern mit bunten Märkten, Festen und Traditionen
Von Altenburg bis Weimar - Thüringer Städte locken mit Zwiebelmarkt, Weinfest, Streetfood und Lichtershows
Weimar
In Weimar steht vom 10. bis 13. Oktober 2025 die ganze Stadt im Zeichen der Zwiebel: Der traditionsreiche Zwiebelmarkt verwandelt die Klassikerstadt zum 372. Mal in ein Meer aus Zwiebelzöpfen, „Zwiebelinchen“ und duftendem Zwiebelkuchen. Mehr als 400 Stände sowie sieben große Bühnen bieten Genuss, Handwerk und Kultur für alle Generationen.
Rudolstadt
Rudolstadt lockt mit kultureller Vielfalt: Ein Herbstmarkt zum Feiertag am 3. Oktober, die neue Streuobstmesse mit regionalen Schätzen am 12. Oktober und ein Weltkindertag voller Spiel und Musik laden zum Mitfeiern ein. Wer es kunstvoll mag, kann bei der großen Kunstauktion im Oktober stöbern.
Altenburg
In Altenburg stehen Genuss und Geschichte im Mittelpunkt: Historisch wird es beim Schlossspektakel (20./21. September), wenn Handwerker, Musikanten und Gaukler die Schlossmauern beleben. Regionale Spezialitäten wie Altenburger Senf oder Ziegenkäse prägen den traditionellen Bauernmarkt am 27. September.
Mühlhausen
Mühlhausen verbindet Herbsttradition mit einem besonderen Jubiläum: Im Themenjahr „500 Jahre Bauernkrieg“ feiern Herbst- und Bauernmarkt Anfang Oktober Handwerk und regionale Produkte. Ein Gänsehautmoment wartet am 17./18. Oktober: Beim „Freiheitsleuchten“ tauchen fünf Kirchen in spektakuläre Licht- und Videoprojektionen die Stadt in magische Farben.
Sondershausen
Auch in Sondershausen stehen Gemeinschaft und Genuss im Mittelpunkt: Am 20. September gehört die Bühne den Kindern und Jugendlichen – beim fröhlichen Musikfestival zum Weltkindertag. Nur wenige Tage später verführt das Streetfoodfestival (2.–5. Oktober) mit Köstlichkeiten aus aller Welt.
Erfurt
In Erfurt leuchtet der Herbst gleich in vielen Facetten: Die Kürbisausstellung im egapark (bis 31. Oktober) verwandelt 50.000 Kürbisse in Kunstwerke. Winzer aus ganz Deutschland bringen ihre Tropfen zum Weinfest (11.–14. September), und auf dem Domplatz wechseln sich Cerealienmarkt (19./20. September) und Oktoberfest (26. September–12. Oktober) mit Riesenrad und Jahrmarktsstimmung ab.
Gera
Zum Schluss strahlt Gera mit einem Feuerwerk an Festen: Das Tierpark- und Dahlienfest (13. September) vereint Tierliebe mit Blütenpracht, am 14. September wird dort die bundesweite Eröffnung des Tags des offenen Denkmals® gefeiert. Anfang Oktober lockt das Höhlerfest mit Konzerten, Umzügen und mittelalterlichem Flair in die Innenstadt, bevor das große Herbstvolksfest (18. Oktober–2. November) Familien mit Fahrgeschäften, Halloween-Specials und Lichterglanz begeistert.
Einladung zum Mitfeiern
Ob traditionell oder modern, ob kulinarisch oder kulturell – die Thüringer Städte laden in diesem Herbst dazu ein, gemeinsam zu feiern, Neues zu entdecken und unvergessliche Momente zu erleben. Der Verein Städtetourismus in Thüringen heißt alle Gäste herzlich willkommen, die Vielfalt des Freistaats von seiner schönsten Seite kennenzulernen.