Summer in the City

Am Nachmittag im Eiscafé, am Abend im Theater. Oder lieber ein gemütliches Picknick im Park und tags darauf ein tolles Open-Air-Konzert erleben? Der Sommer steht in den Startlöchern und die Thüringer Städte haben auch in diesem Jahr ihren Veranstaltungsreigen gefüllt mit Angeboten, die jedem nach seinem Geschmack eine unvergessliche Zeit bereiten werden.



Ob Stadtjubiläum oder Heimatfest – es gibt immer einen Grund zu feiern



Vom 2. bis 9. Juni feiert Sondershausen sein 900-jähriges Stadtjubiläum mit einer Festwoche voller kultureller, sportlicher und unterhaltsamer Höhepunkte. Musikalische Highlights setzen dabei die großen Open-Air-Konzerte mit Adel Tawil, Alex Christensen und dem Loh-Orchester Sondershausen.



Den Auftakt bildet am 2. Juni eine Mitmachausstellung „Was war bzw. ist typisch für Sondershausen?“ im Schlossmuseum. Gleichzeitig eröffnet eine große Sonderausstellung zur 900-jährigen Stadtgeschichte. Das Festwochenende vom 6. bis 9. Juni verwandelt die Innenstadt in eine farbenfrohe Erlebniswelt. Sechs Themenmeilen – von Stadtgeschichte über Handel, Blaulicht und Residenz bis hin zu Kinder-, Jugend- und Sportaktivitäten – laden zum Flanieren und Mitmachen ein. Höhepunkt der Festwoche ist der große Festumzug am Sonntag, den 8. Juni. Rund 80 Bilder die bewegte Geschichte Sondershausens. Der Sonntagabend klingt mit einem stimmungsvollen Open-Air-Kino auf dem Marktplatz aus.



Vom 13. bis 15. Juni feiert Meiningen sein Hütesfest. Auf der Marktbühne sind zum Stadtfest in diesem Jahr die Antenne Thüringen Allstars und The Live Society zu erleben. Am Sonntag eröffnet das sagenhafte Meininger Spektakel rund um Frau Holle auf der Marktbühne das traditionelle Hütesessen. Der Werra Badespaß findet seinen Höhepunkt am Sonntag beim Entenrennen.



Ebenfalls am 13. Juni startet das Heimat- und Brunnenfest in Bad Langensalza. Bis 22. Juni verwandelt sich die Stadt in eine bunte Festmeile: in diesem Jahr werden nicht nur die sprudelnden Quellen gefeiert, sondern auch ein ganz besonderes Jubiläum: 20 Jahre Schwefel-Sole-Heilbad. Unter dem Motto „Heilwasser & Gesundheit“ dreht sich alles um Wohlbefinden, Bewegung und Lebensfreude.



Nordhausen feiert sein 55. Rolandsfest. Vom 13. bis 15. Juni erwarten die Besucher auf vier Bühnen insgesamt 30 Acts, darunter bekannte Größen wie Loona und Sterncombo Meißen. Anlässlich „125 Jahre Straßenbahn in Nordhausen“ wird ein Höhepunkt der Open-Air-Veranstaltung der Straßenbahn-Korso am Samstag (14. Juni) sein.



Die Erfurter Krämerbrücke begeht 2025 ein außergewöhnliches Jubiläum: 700 Jahre steinerne Krämerbrücke. Spannende Führungen, mitreißende Konzerte, inspirierende Vortragsreihen und beeindruckende Theaterstücke, die die Geschichte und Geschichten der Krämerbrücke zum Leben erwecken, warten auf die Besucher. Den Höhepunkt bildet das Krämerbrückenfest, Thüringens größtes Altstadtfest, vom 13. bis 15. Juni. Über der Erfurter Altstadt erhebt sich die barocke Stadtfestung Zitadelle Petersberg. Dort wird am 5. Juli das Petersbergfest gefeiert. Den ganzen Tag lang können sich Jung und Alt auf ein buntes Veranstaltungsprogramm freuen.



Das Park- und Heimatfest gilt es vom 20. bis zum 28. Juni auf der Herressener Promenade in Apolda zu feiern. In diesem Jahr fällt es sogar mit dem Apoldaer Musiksommer und der Fête de la Musique zusammen, zu denen Stereoact und Queen classic sowie Turfu als Stargäste erwartet werden.



Ein Fest der Lebensfreude



Nicht nur Apolda lädt am 21. Juni zur Fête de la Musique ein. Die Eisenacher Innenstadt verwandelt sich in eine große Open-Air-Bühne. Die Fête de la Musique bringt von 16 bis 22 Uhr Musik, Lebensfreude und eine besondere Atmosphäre in die Straßen und Plätze der Stadt. Auch in Gera bieten ab 15 Uhr Musiker wieder in der Innenstadt auf Bühnen und weiteren Auftrittsorten einen bunten Strauß von Musik jedes Genres. Jedes Jahr zum Sommeranfang verwandelt sich auch Meiningen in eine große Bühne. Musiker, Bands und Musikliebhaber feiern gemeinsam ein Fest der Klänge, der Vielfalt und des Miteinanders. Auf den Plätzen und Straßen der Mittelalterlichen Reichsstadt Mühlhausen spielen Bands, Solokünstler und Ensembles zwischen 16 und 22 Uhr für die Besucher.



Ein Open-Air-Festival wie kein anderes und weitere musikalische Höhepunkte



Musik ist ein zentrales Thema des Sommers im Freistaat. In Jena ist die heiße Jahreszeit ohne die Kulturarena kaum vorstellbar. Der Auftakt 2025 verspricht Gänsehautmomente: am 13. und 14. Juni eröffnet die Jenaer Philharmonie mit „Very British“ auf dem Festplatz in Lobeda-West. Vom 2. Juli bis 17. August wird dann Jenas Theatervorplatz zur pulsierenden Arena. Die ganze Stadt schwingt mit im Rhythmus von Rock, Pop, Jazz, World Music und Latin. Neben Konzerten mit großen Namen und Newcomern laden Kino- und Theaterabende zu unvergesslichen Erlebnissen ein. Familien dürfen sich auf die Kinderarena freuen.



Altenburg lädt ein zu unvergesslichen Erlebnissen unter freiem Himmel. Den Auftakt macht am 20. und 21. Juni das Classic Open Air auf dem Marktplatz. Unter dem Titel „Ein Sommernachtstraum“ erklingen Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, dargeboten vom Philharmonischen Orchester Altenburg-Gera. Ein theater-pantomimisches Zwischenspiel ergänzt das musikalische Erlebnis. Vom 1. bis 5. Juli folgt das Prinzraub-Spektakel „Kunz und Morta – O Fortuna“ im Residenzschloss. Die aufwendig inszenierte Geschichte rund um Kunz von Kauffungen verbindet Theater, Musik und Mystik. Ein unterhaltsames Vorprogramm mit Feuershows, Mitmachaktionen und Kulinarik stimmt jeweils zwei Stunden vorher auf den Abend ein.



Ein weiteres Highlight folgt vom 15. bis 29. August mit dem Altenburger Musikfestival. Mit zahlreichen Konzerten, besonderen Klangräumen und renommierten Ensembles verwandelt sich die Residenzstadt in einen stimmungsvollen Ort für Musikliebhaber aus nah und fern. Ergänzt wird das kulturelle Sommerprogramm durch ECHO – European Cities of Historical Organs, denn Altenburg ist 2025 offizieller Gastgeber dieser europäischen Initiative. Im Mittelpunkt steht dabei die Trost-Orgel in der Schlosskirche – eines der bedeutendsten Barockinstrumente Europas.



Unter dem Motto „Dein Urlaub vor der Haustür“ lädt Gotha erneut zur Konzertreihe Musik an der GOTHAsür ein. Vom 3. Juli bis 7. August sind am Oberen und Unteren Hauptmarkt unter anderen Strange Rebound, Thomas Schäfer, Trio Dongma’n, Kick & Fox und Geyer Lawall zu erleben. Größen wie Giovanni Zarella, Thomas Anders und Anastacia werden zum Friedenstein Open Air vom 15. bis 31. August im Schlosshof Friedenstein erwartet.



Meiningen macht vom 4. bis 9. Juni im Rahmen der Liszt-Biennale zahlreiche Angebote, darunter das 7. Sinfoniekonzert im Staatstheater oder den Vortrag mit Musik unter dem Motto „Die Wagners und Liszt“. Den gesamten Juli findet in der Residenzstadt der Kultursommer statt. Er knüpft an die vergangenen Jahre an und bringt lokale Bands wieder zu ihrem Publikum. Mit einer Vielzahl musikalischer Genres wartet in diesem Sommer ebenso Eisenach auf. Im Rahmen der Kulthürkonzerte auf der Wartburg gibt es Avaion (13. Juni), RAUM27 (28. Juni) und die Mighty Oaks (27. Juni) zu erleben. Vom 11. bis 13. Juli findet das Medival statt. Es stellt mit seiner Symbiose aus einem klassischen, mittelalterlichen Ambiente am Fuße der Burgruine Brandenburg und moderner, elektronischer Musik eines exzellenten Line-Ups etwas bisher nicht Dagewesenes dar.



Ein neues Format möchte Bad Langensalza etablieren: die Kurkonzerte finden im Schlösschenpark bei freiem Eintritt ab 15 Uhr statt. Geplant sind Konzerte mit Kosiols Klavier Virtuosen (8. Juni), dem Städtischen Chor Bad Langensalza (6. Juli), dem Gospelchor Voice and Soul (20. Juli), Tonklang (Live-Musik & DJ-Sound) (10. August), Gospelfriends und Gospelfriends Kids (17. August) sowie Glücksal (24. August).



Der MDR-Musiksommer ist am 28. Juni mit „America“ und am 23. August mit „Sommernachtstraum“ zu Gast im Congress Centrum Suhl. Festlich wird es auch zur 5. Suhler Ballnacht am 6. September, wenn die Stargäste Zsolt Sandor Cseke und Malika Dzumaev zum Tanz bitten.



Kunst und Kultur geben sich im Weimarer Sommer ein Stelldichein: die Kulisse aus idyllischen Parkanlagen, großzügigen Plätzen und lauschigen Gassen schafft die besondere Atmosphäre für Theater im Freien, Open-Air-Konzerte und Straßenfeste. Von Juni bis September gibt es einen dichten Veranstaltungsreigen. Allein auf der Seebühne im Weimarhallenpark finden vier große Konzerte mit BAP, der Staatskapelle Weimar, Gianna Nannini (ausverkauft) und Martin Kohlstedt statt. Mit zwei Inszenierungen lädt das Deutsche Nationaltheater zum Sommertheater ans e-werk weimar.



Ob Schlager, Pop oder Rap: bei den diesjährigen Open-Air-Konzerten auf dem Erfurter Domplatz ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. An zwei Wochenenden am Stück elektrisieren Künstler die begeisterten Massen vor historischer Kulisse. Für den Auftakt sorgt am 4. Juli Rapper Sido, tags darauf folgt Clueso mit einem weiteren Heimspiel. Am 11. Juli geht es weiter mit dem Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier. Abgeschlossen wird die Konzertreihe vor der beeindruckenden Kulisse von Dom St. Marien und St. Severi Kirche mit Roland Kaiser am 12. Juli. Die Zitadelle Petersberg in Erfurt verwandelt sich im Sommer ebenfalls in eine Open-Air Bühne. Den Anfang macht die schwedische Multi-Platin-Band tAKiDA am 28. August. Bis zum Abschlusskonzert mit Berq am 7. September folgen Jan Delay, die Antilopen Gang, Bosse, Meute, LEA und Christian Steiffen.



Stereoact kommen im Rahmen ihres 10-jährigen Jubiläums auf die Sparkassenbühne im Hofwiesenpark Gera. Die Band bringt am 5. Juli ihre größten Hits, brandneue Songs und die pure Euphorie direkt auf die Bühne. Am 6. September folgt an gleicher Stelle das Electronic Event GEht RAus!



Antike Stoffe und weit bekannte Romanhelden erobern die Theaterbühnen



Neben den unzähligen Musikevents laden die Thüringer Städte auch zu besonderen Theaterveranstaltungen ein. Eisenach zeigt vom 18. bis zum 29. Juni im Rahmen des Sommertheaters auf dem Markt „Eine Odyssee“. Homers legendäres Epos wird lebendig inszeniert mit Schauspiel, Puppenspiel und betörender Musik. Ebenfalls mythologisch wird es vom 22. bis zum 31. August auf dem Hofgut in Gera. „Der Weg des Orpheus“ ist eine musikdramatische Wanderung. Das Publikum begleitet Orpheus auf seiner Reise von Hochgefühl zu Trauer, vom Hadesgang zum Musenkuss – vom Hofgut, durch den Küchengarten bis zum Theater.



Mitten in der Erfurter Altstadt verbirgt sich die eher unscheinbare Langhausruine der Barfüßerkirche. Auch in diesem Jahr findet hier wieder die Sommerkomödie statt. Vom 31. Juli bis zum 30. August werden die Zuschauer mitgenommen in eine Welt des Überflusses á la „Der große Gatsby“. Die Zuschauer können das Lebensgefühl im Long Island der 1920er Jahre nachempfinden – eine Zeitreise in die Goldenen Zwanziger und das mitten in der historischen Erfurter Altstadt.



Die DomStufen-Festspiele sind eine jährlich wiederkehrende Tradition, die für ganz besondere Vorfreude auf den Sommer bei Kulturinteressierten sorgt. In diesem Jahr wird vom 8. bis zum 31. August die Oper „La Bohème“ von Giacomo Puccini gespielt. Für alle kleinen und junggebliebenen DomStufen-Besucher wird bei den „DOMINO – DomStufen-Festspiele für die Kleinen“ die Familienoper „Das kleine Gespenst“ nach dem Kinderbuch von Otfried Preußler gezeigt.



Vor der märchenhaften Kulisse des Residenzschlosses finden die Thüringer Schlossfestspiele Sondershausen statt. Vom 20. Juni bis 19. Juli wird ein spannendes und unterhaltsames Musiktheater im Schlosshof mit dem Musical-Highlight „Zorro“ gezeigt. Auf der Theaterwiese können sich große und kleine Besucher auf die Familienoper „Bastien und Bastienne“ freuen. Dieses wunderbar leichtfüßige Singspiel des zwölfjährigen Wolfgang Amadeus Mozart, mit liedhaften Arien, Duetten und viel Zauberei eignet sich vorzüglich für einen frühsommerlichen Familienausflug.



Schlössertage und Sonderausstellungen



„Aufgestanden! Herrschaft und Volk“ ist das Motto der diesjährigen Thüringer Schlössertage vom 6. bis 9. Juni. Unter dem Dach der „Schatzkammer Thüringen“ präsentieren die Schlösser ihre Schätze. Auf Schloss Friedenstein in Gotha laden unter anderem eine Sonderführung zur Jahresausstellung „Schauplätze des Wandels – Vom Herzogtum zur Demokratie“, das Konzert „Musikalische Friedensseufzer“ oder die Szenische Lesung „Konferenz der Tiere“ zu einem Besuch ein. Im Schlossmuseum Sondershausen gibt es eine Führung durch die Sonderausstellung unter dem Titel „Ein Graf im Zwiespalt“. Mönch Gerd berichtet in einer Kinderführung über den Bauernkrieg und unter dem Motto „BeSondershausen“ wird durch die Jubiläumsausstellung zu 900 Jahre Stadtgeschichte geführt.



In Arnstadt lockt das Schlossmuseum 2025 mit gleich zwei neuen Sonderausstellungen. Zum 200. Geburtstag der ersten Bestsellerautorin E. Marlitt werden vom 27. Juni 2025 bis 22. Februar 2026 interessante Dokumente und Exponate aus dem Leben der Erfolgsautorin zu sehen sein. Die berühmte Puppenstadt Mon plaisir wird aktuell aufwendig restauriert. Mit der Eröffnung der Interimsausstellung „Kleine Stadt, große Wunder. Die barocke Puppensammlung Mon plaisir“ wird ein bedeutender Meilenstein gefeiert. Die kompakte, aber vielschichtige Ausstellung zeigt erste Einblicke in die Ergebnisse des dreijährigen Restaurierungsprojekts.



Am 16. August findet in Gera von 15 bis 23 Uhr die 26. Museumsnacht statt. Im Stadtgebiet, den Museen der Stadt sowie im Kultur- und Kongresszentrum wird ein vielseitiges Programm mit spannenden Ausstellungen, interessanten Führungen und Mitmachangeboten sowie Live-Musik geboten.



Sommerliche Vielfalt deluxe



Konzert- und Theaterbesuche, museale Leckerbissen sowie Stadtfeste mit Angeboten für Groß und Klein bieten bereits viele Möglichkeiten, den Sommer abwechslungsreich zu genießen. Doch das ist längst nicht alles. Die Thüringer Städte locken mit weiteren vielfältigen Veranstaltungsformaten.



In Apolda macht das 30. Apoldaer Oldtimer-Schlosstreffen den Auftakt. Ein Muss für alle Liebhaber klassischer Automobile! Am 5. Juli präsentiert sich die Stadt dann von ihrer kreativen Seite. Auf dem Marktplatz können Besucher die neuesten Kollektionen der lokalen Strick- und Textilbetriebe sowie die beeindruckenden Werke der Studierenden bestaunen, die im Rahmen des Strick- und Textilworkshops entstanden sind. Zum Comedy-Sommer im Gothaer Tierpark vom 5. bis zum

26. Juli darf ausgiebig gelacht werden. Ebenfalls dort wird es außergewöhnlich genussvolle Führungen geben. Die Weinspaziergänge werden auch in diesem Jahr fortgesetzt und überraschen die Teilnehmer mit neuen Schwerpunkten. So steht am 6. August ein Ginspaziergang im Programm.



Highlights des Sommers in Mühlhausen sind die Mühlhäuser Pflaumenblüte vom 6. bis 8. Juni sowie der Mühlhäuser Kleinkunstsommer vom 25. Juni bis 6. Juli. Die Mühlhäuser Stadtkirmes lädt vom 29. August bis zum 7. September zum Feiern ein. Ein buntes Programm in den Kirmesgemeinden sowie Fahrgeschäfte auf dem Blobach erwarten die Gäste.



Kulinarisch geht es in Altenburg am 5. und 6. Juli beim Street Food Festival zu. Die Innenstadt wird zur Genussmeile – mit internationalen Spezialitäten, kreativer Straßenküche und musikalischem Flair. Am 19. und 20. Juli laden das 2. Altenburger Spielefestival und das Inselzoofest zu einem großen Familienwochenende ein.



Ein musikalisches Highlight folgt vom 15. bis 29. August 2025 mit dem Altenburger Musikfestival. Mit zahlreichen Konzerten, besonderen Klangräumen und renommierten Ensembles verwandelt sich die Residenzstadt in einen stimmungsvollen Ort für Musikliebhaber aus nah und fern. Ergänzt wird das kulturelle Sommerprogramm durch ECHO – European Cities of Historical Organs.



Der Spätsommer steht im Zeichen historischer Feste: am 20. und 21. September kehrt das 15. Altenburger Schlossspektakel mit Ritterlagern, Gauklern, Handwerk und Musik rund um das Schloss zurück. Zum feierlichen Abschluss findet am 27. September der Altenburger Bauernmarkt statt – mit regionalen Produkten, traditionellem Handwerk und echtem Markttreiben rund ums Rathaus.



Bereits am 12. Juli wird im Japanischen Garten in Bad Langensalza Tanabata gefeiert. Beim Sternenfest genießen Besucher die stimmungsvolle Atmosphäre des Gartens in der Abenddämmerung und bei Nacht. Schwimmende Lichter auf dem Teich sorgen für Romantik. Herzenswünsche werden auf kleine Zettel notiert und in die Bäume gehangen. Ein Sommerkino lädt zum Träumen ein. Am 15. und 16. August verwandelt sich der egapark in Erfurt in ein Lichtermeer. Tausende Lichter in unzähligen Farben verleihen dem Gartenpark zum Lichterfest einen ganz besonderen Glanz.



Das 20. Eisenacher Weinfest lädt am 22. und 23. August zu einer vergnüglichen Genussreise in das schöne Jugendstilensemble der Wandelhalle am Kartausgarten. Passende süße und herzhafte Gaumenfreuden bietet eine kleine Streetfoodmeile. Die musikalische Unterhaltung reicht von Swing, Soul, Pop und Rock bis hin zu mediterranen Klängen und Latin.



In Nordhausen gibt es wieder das Familien-Parknick (12. Juli). Außerdem lädt die Stadtbibliothek am 23. August zum Bibliotheksfest unter dem Motto „Eroberung der Burg Hagelstangia“ ein. Zum Lichterfest am 29. August auf dem Petersberg erwarten die Gäste Teelichtbilder, von Fackeln gesäumte Gehwege und in Farben getauchte Wegbereiter.



Ein besonderes Sommer-Open-Air-Feeling ist im Innenhof der „Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei“ zu erleben. Seit dem 17. Mai und bis zum 31. August bringen die Kabaretts der Leipziger Pfeffermühle und Herkuleskeule die Gäste zum Lachen und namhafte regionale Künstler wie EMMA und Schlagersternchen Kevin Neon die Tanzfläche zum Beben. Ein weiteres Highlight ist das Spielprogramm von Zappelini - Dem jungen Zirkus. Bis 6. Juli noch wird den Zuschauern ein facettenreiches, zirkuspädagogisches und kulturelles Angebot geboten.



Gera lädt am 24. August zum Sparkassen-Familienfest im Hofwiesenpark ein. Am 13. September wird das Tierpark- und Dahlienfest gefeiert. Auch dieses Jahr wird für alle Geraer sowie ihre Gäste sowohl im Tierpark als auch im Dahliengarten ein tolles Programm geboten mit Tiertaufe, Musik, historische Führungen im Dahliengarten und noch vielem mehr. Am 14. September lädt die Stadt sowohl im Kultur- und Kongresszentrum als auch im Stadtgebiet zum Tag des offenen Denkmals ein.



Und wenn das noch immer nicht genügend Angebote waren, dann lohnt ein Blick ins Programmheft des Grasgrün in Meiningen. Denn unter diesem Slogan läuft in der Residenzstadt im Juli und August Sommerkultur. Oder wie wäre ein Besuch des Sommerfestes im Staatstheater Meiningen am 12. Juli, der Meininger Dampfloktage am 6. und 7. September, des 25. Schneekopf-Gipfeltreffens in Suhl am 5. Juli oder im Weimarer Sommer mit dem Schwerpunkt Faust, den Konzerten der Weimarer Master Classes, dem Kunstfest oder dem Video-Fassaden-Festival Genius Loci Weimar?



Damit gar nicht die Gefahr besteht etwas zu verpassen: Kalender raus – und die Lieblingstermine gleich angestrichen.

