Ostern wird ein Fest für alle

Die Osterfeiertage bringen Zeit für Freunde und Familie und der einsetzende Frühling lockt uns alle wieder nach draußen. Die Ferienkinder freuen sich zudem über tolle Aktivitäten an den freien Tagen. Gewiss ist: für jede Laune haben die Thüringer Städte etwas im Angebot.Die Osterferien bieten die perfekte Gelegenheit, um kreativ zu werden, Neues auszuprobieren und spielerisch in spannende Themen einzutauchen. Inerwartet Kinder und Jugendliche ein abwechslungsreiches Ferienprogramm, das Kunst, Natur, Handwerk und Geschichte verbindet.Im Naturkundemuseum Mauritianum stehen in diesen Ferien spielerische und experimentelle Entdeckungen im Mittelpunkt. Beim Brettspieltag werden bekannte Klassiker und thematische Naturspiele ausprobiert, die Artenvielfalt, Lebensräume und ökologische Zusammenhänge auf unterhaltsame Weise vermitteln. In der Veranstaltung „Wunderwerk Ei“ geht es um die erstaunlichen Eigenschaften des Eis. Im Lindenau-Museum entstehen beispielsweise in der Keramikwerkstatt kunstvolle Vogel- und Insektentränken für den Garten oder Balkon, während die Holzwerkstatt fantasievolle Frühlingswesen zum Leben erweckt werden.Ein besonderes Highlight wartet in der Kartenmacherwerkstatt des Residenzschlosses. Beim Upcycling-Workshop werden aus alten Spielkarten neue, einzigartige Objekte wie Lesezeichen oder Notizbücher gefertigt. Auch digitale Kreativität kommt in diesen Ferien nicht zu kurz: in einem interaktiven Musik-Workshop werden mithilfe der App „GarageBand“ eigene Kompositionen geschaffen, inspiriert von Farben, Linien und Formen.Die Zitadelle Petersberg inlädt zu öffentlichen Familienführungen ein. „Komm, lass uns die Zeit entdecken!“ ist eine solche benannt, richtet sich an Kinder ab acht Jahre und stellt die Frage, wie die Mönche Alltag und Verabredungen ohne eine Uhr organisieren konnten. Die Kinder können von Montag bis Freitag ab 10.30 Uhr (ausgenommen die Ostertage) nach „Zeitspuren“ auf dem Petersberg suchen. In der Kinder-Werkstatt wird anschließend eine Sonnenuhr für zu Hause gebastelt. Das Angebot „Auf in den Berg – Führung durch die Horchgänge“ ist bereits für Kinder ab 4 Jahren geeignet. Der Rundgang führt durch die dicken Festungsmauern und Familien erfahren Vieles zur Geschichte rund um den Petersberg – von Montag bis Freitag um 14.30 Uhr. Alle Infos finden sich unter www.petersberg-erfurt.de Inbietet die Initiative Innenstadt für Kinder vom 15. bis 17. April eine Osterkörbchen-Rallye an. Der Bastelbogen für die Teilnahme ist in der Jena Tourist-Information erhältlich. In den teilnehmenden Geschäften gibt es kleine Überraschungen.Goethe hat es uns mit seinem Gedicht vorgemacht – kein Ostern ohne Osterspaziergang. Das gilt auch in. Vom Marktplatz bis nach Wenigenjena und zurück in die Stadt – so verläuft am Karsamstag die Route der öffentlichen Themenführung „Die sieben Wunder Jenas – ein Osterspaziergang“, die um 13 Uhr an der Tourist-Information startet. Die Gäste erfahren Hintergründe und Geschichten zu den Jenaer Wundern, die heute fester Bestandteil der Stadtgeschichte sind.Der traditionelle Osterspaziergang in denOrtsteilen Vesser und Schmiedefeld startet am 19. April mit einer Familien-Sternwanderung für Einheimische und Gäste ab 14 Uhr beginnend an der Tourist-Information Schmiedefeld sowie am Ortseingang in Vesser.Auch der MDR lädt wieder zum gemeinsamen Wandern ein: beim 30. MDR THÜRINGEN Osterspaziergang am Ostersonntag instehen vier Wanderwege zur Auswahl: die Kleine herzogliche Parkrunde, die Stadt- und Kranbergtour, die Große Seebergtour und die Familientour zum Seeberg. Start und Ziel aller Strecken ist die Bühne am Schlossplatz, auf der es den ganzen Tag über ein unterhaltsames Programm gibt, unter anderem Livemusik und natürlich Osterüberraschungen.Ebenfalls am Ostersonntag, ab 15 Uhr, lädt das Schillerhaus inzu einem kleinen Osterspaziergang im Schillergarten ein. Zu Ostern versteckte schon Goethe für seine Liebsten bunte Eier im Garten und überraschte sie mit netten Grüßen. Das Schillerhaus wird es dem Dichterfürsten gleichtun und Eier im Garten verstecken und Pflückgedichte aufhängen. Wer will, kann für seine Lieblingsmenschen noch eine Osterkarte mit einem Ostergruß basteln oder den Gruß auf ein echtes Hühnerei schreiben.Der 16. Ostereiermarkt am 5. und 6. April in der Orangerie von Schloss Friedenstein inist nicht nur ein Treffpunkt für Kenner und Sammler, sondern bietet auch für alle etwas, die am individuellen Anfertigen von Osterschmuck ihre Freude haben, aber auch für jene, die den Künstlern gerne bei der Arbeit über die Schulter schauen wollen.Am 16. April steht der Ostermarkt auf demNeumarkt an. Nunmehr zum dritten Mal können von 8 bis 15 Uhr zahlreiche ostertypische Angebote, kulinarische Spezialitäten, Geschenkideen aber auch Süßwaren entdeckt werden.Am Sonntag, den 6. April, lädt die Stadtbereits zum 19. Ostermarkt ein. Von 12 bis 17 Uhr verwandeln sich die Fußgängerzone und die Johann-Karl-Wezel-Straße in ein buntes Markttreiben mit über 40 Händlern. Ob liebevolle Ostergeschenke, dekorative Frühlingsideen, Holzspielzeug, Modeschmuck oder Honig direkt vom Imker – die Auswahl ist groß. Für die kleinen Besucher gibt es ein Karussell – und natürlich fehlt auch der Osterhase nicht! Zusätzlich öffnen die Geschäfte der Innenstadt ab 12 Uhr.Der Ostermarkt infindet am 12. und 13. April statt, mit seinem bunten Sortiment ist er zur beliebten Tradition geworden. Auf dem Markt und Theaterplatz laden Händler und Kunsthandwerker zum Stöbern, Kaufen und Kosten ein. Es gibt zahlreiche ostertypische Angebote, Floristikartikel, kulinarische Spezialitäten von regionalen Landwirten, Geschenkideen aber auch Spielwaren. Auch das beliebte "Osterkörbchenbasteln" für die kleinen Marktbesucher wird es geben. Die Markthändler erwarten die Gäste von 9 bis 17 Uhr. Zusätzlich öffnen die Innenstadthändler und kleinen Manufakturen an beiden Tagen ihre Geschäfte – am verkaufsoffenen Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr.Inwird die Frühlingssaison mit dem Ostermarkt auf dem Untermarkt am 17. April eröffnet. Das Angebot umfasst eine breite Produktpalette. Besonders ist die traditionelle Mühlhäuser Gründonnerstags-Brezel. Diese muss nach einem Aberglauben von Jedem verzehrt werden, damit man keine Eselsohren bekommt.heißt den Frühling willkommen! Noch bis zum 6. April 2025 findet der traditionelle Sommergewinn statt – eines der größten Frühlingsfeste Deutschlands. Auf den Festplätzen wird ein ausgewogenes Programm der Schaustellerkunst geboten. Fahrgeschäfte, Kinderfahrgeschäfte, Showgeschäfte, Verlosungen, Schießhallen, Geschicklichkeitsgeschäfte, Automatenspielgeschäfte, Imbiss- und Ausschankgeschäfte sowie Süßwaren sind auf allen Plätzen anzutreffen. Das Höhenfeuerwerk der Schausteller findet am 5. April zwischen 20.30 und 21 Uhr auf dem Festplatz Spicke statt.„Hereinspaziert zumAltstadtfrühling" heißt es vom 5. bis 21. April wieder auf dem Erfurter Domplatz. In Erfurts historischer Altstadt gibt es den Frühling zu erleben und die festlich geschmückten Schaustellergeschäfte zu genießen. Die Besucher erwartet ein attraktives Volksfest mit einer Mischung aus Unterhaltung, Nervenkitzel und Spaß für die ganze Familie sowie Angebote von nationaler und internationaler Küche. Das Volksfest bietet mit vielen verschiedenen Schaustellergeschäften von Hightech bis Nostalgie für jeden Besucher etwas.Am 12. und 13. April findet parallel zum Altstadtfrühling der 32. Erfurter Töpfermarkt statt. In der malerischen Altstadt bieten Töpferbetriebe die ganze Breite des traditionellen und modernen Töpferhandwerks an.Ebenfalls am 13. April heißt es in derInnenstadt von 11 bis18 Uhr Frühlingsmarkt. Zudem sind ab 13 Uhr alle Shopping-Freunde zum Bummeln in den Saalfelder Geschäften eingeladen. Vielerlei Kreativ-Stände, Händler mit floristischen Accessoires sowie Stände mit handwerklicher Kunst bieten alles, um die kalte Jahreszeit hinter sich zu lassen und stimmen auf ein schönes Osterfest ein. Stimmungsvolle Livemusik gibt es von verschiedenen Künstlern. Das Rahmenprogramm rund um den Markt macht den Ausflug mit der Familie und Freunden komplett.DasFrühlingsfest startet am Ostersamstag auf dem Blobach. Es bietet Vergnügen für die ganze Familie mit Kinder- und Familienattraktionen, Verlosungen, Schießbuden sowie Fahrgeschäften und endet am 27. April.Die freien Tage rund um das Osterfest laden zu kulturellen Ausflügen ein. Die Thüringer Städte setzen auch hier auf ein abwechslungsreiches Programm.Die Tourist Informationbietet über die Osterfeiertage vom 18. bis 21. April täglich um 11 Uhr Führungen an. Diese ermöglichen es Besuchern mehr über die reiche Geschichte der Stadt zu erfahren und die historische Altstadt zu entdecken. Ein besonderer Tipp ist ein Besuch der Historischen Wehranlage, die pünktlich zu Ostern öffnet. Sie lässt sich auf einer Länge von370 Metern erkunden. Ein Highlight ist die Aussichtsplattform des Rabenturmes. Sie bietet einen Panoramablick über Mühlhausen und Umgebung.Für Liebhaber der Thüringer Küche ist ein Besuch des Deutschen Bratwurstmuseums ein Muss. Hier können Besucher nicht nur die Geschichte der berühmten Thüringer Bratwurst erkunden, sondern auch eine Rostbratwurst, hergestellt nach traditioneller Handwerkskunst, verzehren. Das attraktive Außengelände lädt zum Verweilen ein.Ingeht es an den Osterfeiertagen viel um Goethe und sein Werk: auf den kleinen und großen Bühnen, bei unterhaltsamen Stadt-, Park- und Gartenführungen sowie in den Museen.Musikalisch wird es am Karfreitag in derStadtkirche St. Michael. Unter der Leitung von Nathanael Vorwergk erklingt die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach.Tags darauf wird getrödelt. Einmal monatlich finden die beliebten Trödelmärkte in Jena statt, die viele Besucher in die Innenstadt ziehen – in diesem Jahr auch am Ostersamstag von 8 bis 17 Uhr.Die traditionelle Osterführung der Stadtführergildeam 19. April steht in diesem Jahr unter dem Motto: Jubiläen, Jubiläen, Jubiläen! Natürlich werden außerdem das Osterfest, Osterbräuche und die guten Ostereier Thema sein. Treffpunkt ist der Neumarkt, eine Anmeldung ist in der Tourist-Information Schmalkalden möglich.Inwiederum wird es am Ostermontag im Theater im Stadthaus um 16 Uhr „Einfach tierisch!“ In diesem Osterkonzert für die ganze Familie spielt nicht nur der Osterhase verrückt, sondern es wird gleich ein ganzer Zoo auf die große Bühne gebracht. Anmutige Schwäne, leichtfüßige Elefanten, ein Pirouetten drehendes Schildkrötenballett, Hummeln, Hühner und noch vieles mehr erwecken die Thüringer Symphoniker zum Leben. Ein bunter Karneval der Tiere. So nannte auch Camille Saint-Saëns sein eigentlich als Spaß komponiertes Werk kleiner Miniaturen. Und wer weiß, vielleicht hat der Osterhase am Ende im Theater sogar ein paar Eier versteckt. Oder wenigstens Schokolade.Noch bis zum 27. April ist die Ostereierausstellung im Stadtmuseumzu erleben, jeweils von dienstags bis sonntags sowie an den Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Es werden kunstvoll gestaltete Ostereier in einer Studioausstellung präsentiert, die 14 Gestalter in ganz verschiedenen Techniken, wie z.B. Acrylmalerei, Tuschezeichnung und -beschriftung bis hin zur meisterlichen Perforation gefertigt haben. Neuheiten in der Ausstellung sind das Thema „Venezianischer Karneval“, mit Plauener Spitze verzierte Eier und aus Eiern und Federn gefertigte Strauße, Reliefbilder aus Eierschalen. Neben der Ausstellung bietet das Stadtmuseum noch zwei Workshops zur Gestaltung sorbischer Ostereier an (Wachsbossiertechnik): am 9. April sowie am 16. April, jeweils 14 Uhr. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl wird um Voranmeldung unter Telefon 0365/8381470 oder per Mail an: stadtmuseum@gera.de gebeten.Was darf an keinem Osterfest fehlen? Die Ostereiersuche natürlich! Infindet diese am 19. April von 10 bis 16 Uhr auf dem Altmarkt statt. Markttreiben, Musik, Kulinarik und Kinderprogramm machen den Tag komplett.Traditionell am Ostersonntag wird im egapark inDer Osterhase kommt zu Besuch und für alle kleinen Besucher gibt es ein wunderschönes Erlebnis- und Mitmachprogramm mit vielen Aktionen und Überraschungen. Das programmliche Highlight in diesem Jahr ist die "Baumhausshow mit Fidi", die alle Kinder aus dem Kinderfernseh-Programm kennen. Neben vielen Attraktionen zum Spielen und Toben können sich die kleinen Besucher wieder auf die Goldenen Ostereier freuen, die im Park versteckt sind und darauf warten, dass sie gegen tolle Preise eingetauscht werden.Im Thüringer Zoopark in Erfurt gibt es am 20. und 21. April ein ganz besonderes Tier zu bewundern: der Osterhase kommt zu Besuch! Ab 10 Uhr verteilt er bunte Eier und süße Überraschungen an die kleinen und großen Besucher. Die große Ostereiersuche findet am Ostersonntag und Ostermontag jeweils um 14 Uhr statt. Der Osterhase hat an jedem Tag ein Glücksei versteckt. Wer dieses Ei findet, gewinnt einen Gutschein für eine Familienjahreskarte.Der Botanische Garten Jena lädt ebenfalls am Ostersonntag zum traditionellen Ostereiersuchen ein. Im weitläufigen Außengelände hat der Osterhase zwischen Sträuchern und Hecken jede Menge bunte Eier versteckt, die es aufzuspüren gilt. Treffpunkt ist der Eingang der Gewächshäuser um 10 Uhr, Ende ist um 13 Uhr.„Ei, ei, ei“ kann man in Anbetracht der tollen Angebote rund um Ostern und den Start in den Frühling da nur feststellen. Da bleibt nur festzuhalten: ab nach draußen!